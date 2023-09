The Last of Us tendrá colaboración con Pearl Jam con motivo de su 10.º aniversario

Hoy fue un día especial para Naughty Dog y los fans de The Last of Us, puesto que con motivo del The Last of Us Day 2023 el estudio reveló nuevos productos, que incluyen una camiseta muy especial en colaboración con Pearl Jam.

Si bien The Last of Us debutó el 14 de junio de 2013, el The Last of Us Day se festeja cada año el 26 de septiembre, pues esa es la fecha en la que se desató la pandemia del Cordyceps en el juego. La edición de este año fue algo agridulce porque no hubo noticias sobre videojuegos ni la serie de HBO. Sin embargo, hubo unas cuantas sorpresas que seguramente los fans de la franquicia agradecerán.

The Last of Us tendrá colaboración con Pearl Jam

El The Last of Us Day 2023 fue más bien un evento para celebrar los 10 años de la serie, una retrospectiva en vez de una ventana que dejara echar un vistazo a los proyectos de la IP en desarrollo.

Una vez aclarado eso, Naughty Dog presentó una variedad de productos inspirados en la aventura de Joel y Ellie, entre los cuales están camisetas, gorras, mochilas y hasta llaveros o adornos que la joven lleva en el juego y la serie de TV. Se anunciaron también bellas ilustraciones de arte que muestran a Ellie tal como aparece en sendos proyectos.

The Last of Us cumple 10 años en 2023

Uno de los productos que más destacó en la selección es una camiseta que se producirá en colaboración con el grupo de grunge de Seattle, Estados Unidos, Pearl Jam.

Esta colaboración es muy especial, puesto que la banda cada año lanza camisetas con motivo de Halloween y en esta ocasión tendrá en primer plano a un Clicker. Aquí puedes encontrar algunos de los coleccionables nuevos que acaban de anunciarse y en esta página puedes pedir la camiseta de Pearl Jam y The Last of Us.

La camiseta de Pearl Jam de Halloween 2023 tiene diseño de The Last of Us

¿Dónde ver el concierto de Troy Baker con temática de The Last of Us?

Para cerrar la transmisión de aniversario, Naughty Dog dejó a los fans con el concierto de Troy Baker (actor de voz en inglés de Joel Miller) que llevó a cabo en Seattle el año pasado.

Pocas personas pudieron asistir a este evento, pero gracias a la transmisión de 10.º aniversario, la presentación ya está disponible y es gratuita. Así que ya puedes ver al talentoso actor y cantante interpretar temas como Wayfaring Stranger y Through the Valley desde la comodidad de tu hogar. A continuación te dejamos con la transmisión y el concierto.

¿Qué te pareció el The Last of Us Day 2023? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Last of Us si visitas esta página.

