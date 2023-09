¿Xbox Game Pass tendrá juegos exclusivos algún día? Phil Spencer revela sus planes

Microsoft está apostando todo por Xbox Game Pass, servicio que ha llamado la atención de muchos jugadores por su relación entre calidad y precio. Así que se espera que la compañía siga invirtiendo recursos en su crecimiento durante los próximos años.

Hay quienes especulan que, en algún momento, Xbox podría apostar por juegos que sean exclusivos de su servicio para impulsarlo aún más. Phil Spencer, jefe de la marca, está al tanto de esto, así que reveló si planean o no hacer que ciertos juegos sólo se puedan disfrutar por medio de Xbox Game Pass.

Phil Spencer habla del futuro de Xbox Game Pass

Durante una entrevista con Game Watch (vía eXputer), Spencer fue cuestionado sobre el futuro de Xbox Game Pass y si llegará el día en que ofrezcan juegos que sean exclusivos del servicio. Hay buenas noticias para los jugadores a los que no les agrada esta idea, pues el directivo descartó planes para hacer que ciertos títulos sean exclusivos de Xbox Game Pass.

Spencer enfatizó que el servicio es y siempre será sólo una alternativa más para que las personas disfruten los videojuegos. Añadió que su objetivo es que el ecosistema y la presencia de Xbox crezca en el mayor número de dispositivos y, para ello, el servicio es importante. Por lo que seguirán ofreciendo contenido de calidad por medio del modelo de suscripción.

Así pues, ni Microsoft ni Xbox planean recurrir a la exclusividad para hacer que el número de suscriptores de Xbox Game Pass aumente de forma importante en los próximos años. Esto a pesar de que, según filtraciones recientes, las compañías pueden abandonar la industria si el servicio no crece lo suficiente para 2027.

“No. No es eso. Lo que queremos ofrecer es elección. Xbox no es sólo Xbox Game Pass. El verdadero éxito de Xbox es que más gente juegue en Xbox, ya sea en consolas Xbox, en PC, en la nube o en otras consolas. Queremos hacer crecer la comunidad que juega en Xbox. No tengo intención de hacer nada que obstaculice eso", comentó Spencer.

Xbox Game Pass no apostará por los juegos exclusivos

