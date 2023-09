Xbox Game Pass: todo indica que un juegazo de Square Enix llegará al servicio en 2024

Al parecer, Microsoft ya está preparando las primeras sorpresas para que Xbox Game Pass inicie 2024 de una gran forma. Esto te lo decimos ya que hace algunos días se confirmó la llegada de Octopath Traveler II a Xbox Series X|S, Xbox One y a la tienda de Microsoft en PC.

Si bien ni Square Enix ni Xbox mencionaron nada al respecto, todo indica que esta popular secuela se unirá al catálogo de Xbox Game Pass en su estreno. Al menos así lo indica una entrevista a Sarah Bond, vicepresidenta corporativa de la marca, que se publicó esta mañana en Xbox Wire.

¿Octopath Traveler II se podrá jugar en Xbox Game Pass?

En una parte de la entrevista se habla de los juegos japoneses que están en camino a Xbox Game Pass. Curiosamente, el entrevistador menciona que Octopath Traveler II llegará al servicio, algo que no se confirmó durante el anuncio original del port.

Bond no dice nada al respecto ni hace ninguna aclaración sobre el lanzamiento del juego de Square Enix, así que todo indica que efectivamente se estrenará en Xbox Game Pass a principios de 2024.

Algunos jugadores creen que puede tratarse de un error en la entrevista, pues no entienden cómo Square Enix y Xbox no revelaron la llegada del juego al servicio al confirmar el port. Al momento de escribir esto, la entrevista no ha sido editada, así que al parecer no fue un descuido.

La llegada de Octopath Traveler II a Xbox Game Pass no sería del todo una sorpresa, pues después de todo su primera entrega estuvo disponible en el servicio durante meses. Pese a esto, lo mejor será esperar a una confirmación por parte de Square Enix.

Octopath Traveler II estaría en camino a Xbox Game Pass

