Manufacturera de figuras destruirá toda su mercancía de PlayStation a petición de Sony

PlayStation, al igual que cualquier otra compañía de entretenimiento, suele hacer cientos de alianzas para capitalizar el amor que los fans tienen por sus franquicias. Gracias a ello, es posible ver toda clase de mercancía coleccionables. Desafortunadamente, una de sus alianzas más longevas acaba de llegar a su fin y en tan malos términos que los consumidores han sido los más afectados.

La compañía colaboradora en cuestión es Gaming Heads, especializada en la producción de figuras, estatuas o bustos de personajes del mundo del entretenimiento. Esta compañía tenía 10 años trabajando con Sony, pero lamentablemente la colaboración llegó a su fin.

Esta semana la compañía de coleccionables compartió una carta abierta en la que expresa su preocupación por la solicitud de Sony de "destruir" toda la mercancía relacionada con la marca Sony PlayStation, incluyendo figuras en almacén, figuras en producción y productos que están listos para enviarse y por los cuales los consumidores ya pagaron.

En la carta abierta se incluyen imágenes de algunas de las figuras que aún no debutan o tienen lanzamiento pendiente, entre las cuales destaca un busto de Kratos (God of War Ragnarök) y un diorama de Ellie y Joel (The Last of Us).

¿Por qué Sony exige la destrucción de coleccionables de PlayStation?

Se desconoce la razón por la que Sony está pidiendo la destrucción de los productos PlayStation que Gaming Heads produjo o tiene en producción, pues la compañía no lo revela en su mensaje.

La carta abierta deja ver consternación y algo de enojo en Gaming Heads y explícitamente pide a los consumidores redirigir sus quejas y dudas de lo que pasará con los productos que ya pagaron a Sony. De hecho, compartió el correo empresarial de Judy Ward, responsable de las alianzas comerciales de Sony.

Gaming Heads no explicó por qué Sony quiere que destruya los coleccionables de la marca

La comunidad de consumidores afectada tomó esto de forma negativa, puesto que señalan que, si bien es desagradable que Sony pida la destrucción de las figuras, ellos hicieron la compra directamente con Gaming Heads, por lo que esta última compañía debería responder las inquietudes y hacerse cargo de las cancelaciones de preórdenes, pagos o posibles reembolsos, y no Sony.

De acuerdo con Gaming Heads, Sony ha recibido todas las regalías por cada orden que los consumidores hicieron por las figuras que deben ser destruidas.

Por su parte, Sony no ha hablado al respecto, por lo que hasta el momento sólo se conoce la versión de Gaming Heads.

