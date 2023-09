Captain Laserhawk ya tiene fecha de estreno; habrá cameos de Rayman y más IP de Ubisoft

Hoy hubo un montón de noticias fantásticas para los fans del anime que esperan adaptaciones de videojuegos, pues no sólo se revelaron proyectos de Devil May Cry y Tomb Raider, sino que también una prometedora serie animada de Ubisoft reapareció para confirmar su fecha de estreno con un genial trailer que te emocionará.

Nos referimos a Captain Laserhawk: Un remix de Blood Dragon (Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix), la animación inspirada en Far Cry 3: Blood Dragon. El proyecto se anunció a mediados de este año y tal como Netflix y Ubisoft lo prometieron, se estrenará antes de 2024.

¿Cuándo se estrenará Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix?

Gracias a un nuevo avance que se presentó en el evento de Netflix DROP 01, se confirmó que esta animación estará disponible el próximo 19 de octubre en exclusiva para la plataforma de streaming.

No cabe duda de que el creativo Adi Shankar sabe la fórmula para adaptar franquicias de videojuegos a series animadas y como muestra está la de Castlevania y la de Devil May Cry, que se ve muy prometedora. Pues bien, Captain Laserhawk también es prueba de ello, pues el nuevo trailer deja ver que no escatimará en acción ochentera y que gracias al estudio de animación Bobbypills (encargado de los trailers animados de Dead Cells) se ve francamente genial.

Captain Laserhawk tendrá un montón de referencias a franquicias de Ubisoft

¿Qué personajes de Ubisoft aparecerán en Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix?

La serie animada será una carta de amor para los fans de Ubisoft, pues tal como se vio en el trailer de revelación meses atrás, estará repleta de guiños, easter eggs o cameos y hoy se confirmó que aparecerán varios personajes de Ubisoft, incluyendo al icónico Rayman. A continuación puedes ver una lista de los personajes confirmados y sus actores de voz en inglés, así como el más reciente avance.

Dolph Laserhawk — Nathaniel Curtis

Alex Taylor — Boris Hiestand

Marcus Holloway (Watch Dogs 2) — Mark Ebulue

Bullfrog (inspirado en Assassin's Creed) — Balak (director creativo de Bobbypills)

Red del Niji Six (inspirado en Rainbow Six Siege) — Adi Shankar

The Warden (Rainbow Six Siege) — Caroline Ford

Rayman — David Menkin

Jade (Beyond Good & Evil) — Courtney Mae-Briggs

Pey'j (Beyond Good & Evil) — Glenn Wrage

Pagan Min (Far Cry 4) — Daniel York

