Un clon descarado de Baldur’s Gate 3 para celulares intentó engañar a los jugadores

Sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más importantes y populares de 2023 es Baldur’s Gate 3, el ambicioso RPG desarrollado por Larian Studios. Pocos vieron venir su éxito, pero muchos quieren replicarlo. Un desarrollador intentó subirse al tren, pero optó por la vía más fácil y poco ética.

Conoce a Balder War: Epic Immortal RPG, un plagio sinvergüenza de Baldur’s Gate 3

Lo que pasa es que un estudio quiso capitalizar la popularidad del RPG ambientado en el universo de Dungeons & Dragons para promocionar su proyecto y engañar a jugadores incautos. Por supuesto, el plagio es tan obvio y descarado que fue incapaz de pasar desapercibido.

Hablamos de Nevermore: Idle Immortal RPG, un videojuego para dispositivos móviles que utiliza como imagen de portada una versión ligeramente modificada del arte oficial de Baldur’s Gate 3. A pesar de los cambios en el rostro de los personajes, aún resulta muy fácil identificar a Astarion, Lae'zel y Gale.

De acuerdo con los informes, el juego para celulares cambió de nombre a Balder War: Epic Immortal RPG después de que los usuarios identificaron el plagio inicial. No obstante, poco después desapareció por completo de la App Store de Apple. Se desconoce si Larian Studios tuvo algo que ver con la eliminación.

El plagio de Baldur's Gate 3 llamó la atención en internet

Eso sí, el estudio desarrollador estaba al tanto de la existencia de este clon descarado de Baldur’s Gate 3. Esto lo decimos porque Michael Douse, director editorial de Larian Studios, recurrió a su cuenta personal de Twitter para compartir una imagen del juego móvil junto a un gif de la jueza Judy.

Por supuesto, la comunidad reaccionó con toda clase de memes y burlas. “Me encantan los juegos móviles. Cuando crees que no pueden hundirse más, sacan una pala”, comentó un fan. “Eso no puede ser legal”, escribió otro.

La comunidad reaccionó al clon del juego de rol

Los clones y plagios invaden la industria del gaming

Desafortunadamente, casos como el de Baldur’s Gate 3 son muy comunes en la industria de los videojuegos, sobre todo en el ecosistema de dispositivos móviles y PC. En los últimos años, hemos visto muchos juegos que recurren al plagio para ganar un poco de popularidad o engañar a los jugadores menos versados en el tema.

Por ejemplo, un clon sinvergüenza de The Last of Us para Nintendo Switch llegó a los titulares por ser una copia poco disimulada de la obra de Naughty Dog. Aunque estuvo disponible por mucho tiempo, finalmente desapareció de la eShop de la consola híbrida.

También debemos recordar el caso viral de Kung Fu Saga, un plagio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Otro ejemplo interesante es el de War Gods Zeus of Child, un clon de God of War que incluso utilizaba un modelo poco detallado de Kratos.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que hay personas que realmente son engañadas por estos plagios? Déjanos leerte en los comentarios.

Baldur’s Gate 3 está disponible para PC y PlayStation 5, con un lanzamiento inminente para Xbox Series X|S. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

