"Ha sido un líder feroz" Phil Spencer reacciona a la renuncia de Jim Ryan

La noticia que sacudió a la industria hace unos momentos fue el anuncio de la partida de Jim Ryan, jefe de PlayStation, quien dejará su cargo el próximo año. La salida del directivo de la marca japonesa tiene lugar en un contexto particular pues la relación con Xbox se convirtió en tensión absoluta cuando Microsoft inició su estrategia de adquisiciones y compró Activision Blizzard King. Sin embargo, esto no es un pleito personal y Phil Spencer reconoció al jefe de PlayStation.

Phil Spencer responde al anuncio de la renuncia de Jim Ryan

Hace unos momentos, Phil Spencer, jefe de Xbox reaccionó al anuncio oficial de la renuncia de Jim Ryan a su cargo como presidente de Sony Interactive Entertainment y jefe de PlayStation. El directivo de la marca norteamericana reconoció el trabajo de Jim Ryan durante 3 décadas, sus aportaciones al gaming y la postura de defensa tenaz que tuvo durante el periodo de revisión de la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, algo a lo que se opuso públicamente señalando que la operación "dañaría a PlayStation".

Phil Spencer reconoce la trayectoria de Jim Ryan

Al respecto, el mensaje de Phil Spencer señala: "Jim Ryan ha sido un gran contribuyente a nuestra industria y un líder feroz para PlayStation. Le deseo lo mejor en lo que haga a continuación. Gracias por todo lo que has hecho por la comunidad durante los últimos 30 años, Jim".

Jim Ryan dejará su puesto como jefe de PlayStation en marzo de 2024, sin embargo ya no es más presidente de Sony Interactive Entertainment de manera que el cargo queda en manos del director de operaciones y director financiero de Sony Group Corporation, Hiroki Totoki. El mismo Hiroki Totoki será director general interino de SIE el próximo 1 de abril.

¿Por qué renunciará Jim Ryan a PlayStation?

De acuerdo con Jim Ryan, la razón de su renuncia es que ya no tiene la capacidad para ejercer su trabajo toda vez que la estrategia de PlayStation es global lo que requiere que sus mayores directivos se muevan por distintas partes del mundo: "después de 30 años, tomé la decisión de retirarme de SIE en marzo de 2024. He disfrutado de la oportunidad de tener un trabajo que amo en una empresa muy especial, trabajando con grandes personas y socios increíbles. Pero me resulta cada vez más difícil conciliar vivir en Europa y trabajar en América del Norte. Me iré habiendo tenido el privilegio de trabajar en productos que han tocado millones de vidas en todo el mundo; PlayStation siempre será parte de mi vida, y me siento más optimista que nunca sobre el futuro de SIE. Quiero agradecer a Yoshida-san por depositar tanta confianza en mí y ser un líder increíblemente sensible y solidario".

De esta forma, Jim Ryan dejará PlayStation habiendo liderado el lanzamiento de PS5, la transición hacia esta nueva consola, la respuesta al periodo de escasez por la pandemia, pero también con polémicas como los cambios a PlayStation Plus, aumentos de precio en el servicio, la disminución de algunos indicadores importantes como el número de suscriptores, algunas intenciones anticonsumidor respecto al periodo de transición entre consolas y, quizá, la más importante el escándalo por la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, algo contra lo que luchó pero no pudo evitar.

