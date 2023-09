¿Quién es Hiroki Totoki, el nuevo jefe interino de PlayStation?

Hace unas horas, Jim Ryan, jefe de PlayStation, anunció su salida como líder de la marca y como cabeza de Sony Interactive Entertainment. Sin embargo, dado que su labor estaba relacionada con 2 cargos, su partida de la compañía japonesa tendrá lugar en 2 partes, pero ya hay un director interino que se encargará de todo lo que el directivo británico tuvo bajo su control: Hiroki Totoki.

Video: PlayStation en riesgo por los juegos como servicio

Sony publicó un comunicado oficial en el que informa de la salida de Jim Ryan como presidente y director general de Sony Interactive Entertainment, así como el hecho de que su sucesor, al menos de forma interina, será Hiroki Totoki quien se desempeñaba como director de operaciones y director financiero. Este movimiento se dará en 2 partes, primero, Jim Ryan dejará de ser presidente de SIE en octubre próximo y ese mismo mes Hiroki Totoki asumirá el cargo. Luego, en marzo de 2024, Jim Ryan dejará la dirección general de SIE y Hiroki Totoki tomará las riendas.

Jim Ryan thanks the PlayStation community as he announces his plans to retire from Sony Interactive Entertainment in March 2024: https://t.co/FFarEpedBh