¿Fortnite en problemas? Epic Games despedirá a cientos de empleados

Epic Games ha tenido un éxito sin precedentes gracias a Fortnite: Battle Royale y a su negocio con Unreal Engine, motor de desarrollo. Pese a esto, la compañía no se salvó de la oleada de despidos que ha azotado a la industria desde hace meses.

Gracias a un reporte de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, sabemos que Epic Games despedirá a cerca de 900 empleados, que representan aproximadamente al 16% de su fuerza laboral. La compañía comunicó hoy la noticia por medio de un comunicado interno que salió a la luz gracias a una fuente que permaneció en anonimato.

¿Por qué Epic desperirá a 900 empleados?

Epic Games no se ha pronunciado acerca de los despidos hasta ahora, pero gracias al reporte de Schreier sabemos que Tim Sweeney, jefe de la compañía, argumentó que desde hace tiempo gastan más dinero del que ganan.

Por otro lado, aseguró que los beneficios del programa Fortnite Creator no cumplen con las expectativas, pues no son tan grandes como los del juego en sí. También sabemos que el estudio decidió eliminar por completo 870 puestos de trabajo y que no planea más despidos en el futuro.

En su comunicado interno, el estudio se comprometió a ayudar a todos los afectados con 6 meses de indemnización y seguro médico. Se espera que Tim Sweeney publique un comunicado al respecto en las próximas horas o días.

Al momento de escribir esto, no se sabe qué áreas de Epic Games se verán impactadas por los despidos y si Fortnite sufrirá de alguna forma las consecuencias de esta decisión.

Cientos de empleados de Epic Games perderán su trabajo

Aquí puedes encontrar todas las noticias sobre Epic Games.

