¿Michael Myers, Ghostface o Chucky en Mortal Kombat 1? Ed Boon emociona a los gamers

Mortal Kombat es una saga repleta de personajes memorables e icónicos que ya forman parte de la cultura pop; sin embargo, las últimas entregas se caracterizaron por presentar luchadores invitados de IP de terceros. Mortal Kombat 1 seguirá el mismo camino y parece que algunos íconos del cine de terror podrían unirse a las refriegas.

Ed Boon, cocreador de la franquicia y jefe de NetherRealm Studios, es una personalidad muy activa en redes sociales. En esa línea, es reconocido en la comunidad por escribir y compartir mensajes crípticos que pueden o no revelar los proyectos que su equipo tiene entre manos.

Personajes del cine de terror podrían llegar a Mortal Kombat 1

En las últimas horas, el creativo dio mucho de qué hablar. Por medio de una publicación en su cuenta personal de Twitter, compartió una fotografía donde se observa a Leatherface (The texas chainsaw massacre), Pinhead (Hellraiser), Jason Voorhees (Friday the 13th), Freddy Krueger (Nightmare on Elm Street), Billy (Saw), Chucky (Child’s Play), Michael Myers (Halloween) y Ghostface (Scream).

Lo interesante es que en las cabezas hay un símbolo. Aquellos personajes que tienen una “palomita” ya aparecieron como luchadores invitados en alguna entrega de la franquicia. Así pues, parece que Ed Boon insinúa que Chucky, Ghostface, Billy, Pinhead o Michael Myers podrían unirse al roster de Mortal Kombat 1.

Debemos recordar que NetherRealm Studios ya reveló el primer Kombat Pack, por lo que un segundo paquete de contenido descargable podría incluir a alguno de estos personajes.

Aunque tendremos que armarnos de paciencia y esperar, vale la pena recordar que los dataminers ya encontraron información en los archivos internos del juego que parece aludir a Ghostface, el antagonista principal de la franquicia Scream. ¿Acaso cruzará puños contra Scorpion y compañía en Mortal Kombat 1?

En el cuerpo de su post, Ed Boon colocó el emoji del dragón... ¿una referencia a Mortal Kombat?

Personajes invitados que aparecerán en Mortal Kombat 1

Por suerte, NetherRealm Studios ya dio a conocer a los luchadores que conformarán el primer Kombat Pack. A pesar de que veremos a peleadores propios de la IP como Ermac, Quan Chi y Takeda, las adiciones más llamativas son los personajes invitados.

De esta manera, los jugadores que adquieran el paquete DLC podrán jugar como Homelander de The Boys, Peacemaker de DC Comics y Omni-Man de Invincible. Las fechas de lanzamiento permanecen como un misterio.

Por otra parte, recordamos que Jean-Claude Van Damme, el legendario actor y artista marcial, llegó a Mortal Kombat 1 en forma de un skin especial para Johnny Cage.

Pero cuéntanos, ¿cuál personaje de una franquicia de terror te gustaría ver en el título de NetherRealm Studios? Déjanos leerte en los comentarios.

Mortal Kombat 1 ya está disponible para Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y PlayStation 5. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

