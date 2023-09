Desarrollo de The Last of Us: Part III estaría más avanzado de lo que imaginas

Naughty Dog alcanzó el máximo éxito como estudio de PlayStation con el lanzamiento de su franquicia The Last of Us. Dada su importancia, es normal pensar que el estudio no le dará un descanso. Aunque hasta el momento no haya mencionado nada sobre una secuela, su desarrollo podría estar más adelantado de lo que crees.

Hace algunos días, actores dieron de qué hablar a la comunidad de fans de The Last of Us, puesto que sugerían que la captura de movimiento de la tercera entrega de la serie principal ya había empezado.

¿The Last of Us: Part III ya comenzó su captura de movimiento?

Las evidencias encendieron la especulación y acaba de intensificarse gracias a un informante que asegura que el proceso de captura de movimiento no sólo ya comenzó, sino que "comenzó hace tiempo".

Sabemos esto gracias al informante o filtrador MyTimeToShineHello, un scooper que es mejor conocido en la comunidad de filtradores de la industria del cine, ya que tiene un historial de aciertos envidiable, lo que da cuenta que sus fuentes son de fiar.

The Last of Us: Part III ya estaría en desarrollo en Naughty Dog

Desafortunadamente, no hubo más información que eso, lo cual debería ser suficiente para emocionar a los fans que esperan un nuevo juego de la serie, cuya última iteración debutó en 2020, precisamente el controversial The Last of Us: Part II.

No hay una guía estricta en cuanto al momento en el que los estudios comienzan a hacer la captura de movimiento para sus proyectos, pero está claro que no se trata de la fase de preproducción, sino que es casi un hecho que Naughty Dog ya está trabajando diligentemente en el desarrollo de The Last of Us: Part III. Dicho esto, una fecha de lanzamiento para finales de 2025 o inicios de 2026 no se escucha descabellada.

¿Estás emocionado por conocer los primeros detalles de The Last of Us Part III? Cuéntanos en los comentarios.

