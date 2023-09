SAG-AFTRA no llega a acuerdo con compañías de videojuegos, ¿habrá huelga de actores?

Así como ocurrió con el gremio de los actores y guionistas del cine y la TV, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) expresó las inquietudes de los actores en los videojuegos y buscaría platicar con las compañías de la industria para evitar irse a huelga. Pues bien, las conversaciones no han llegado a buen puerto y la huelga está más cerca de volverse realidad.

El sindicato estadounidense en los últimos días sostuvo negociaciones con varias compañías de videojuegos con las que tiene acuerdo (como Warner Bros., Insomniac Games, Activision, Electronic Arts, etcétera) para alcanzar un acuerdo que cumpla con sus solicitudes en beneficio de sus actores.

Sin embargo, SAG-AFTRA acaba de publicar un comunicado en el que refiere que las conversaciones no han arrojado los resultados deseados y no ha sido posible llegar a un acuerdo con las compañías.

¿La huelga de actores de videojuegos ya se confirmó?, ¿cuándo se llevará a cabo?

Esto no quiere decir que tras esto la huelga entrará en efecto inmediatamente, no. El sindicato sólo refiere que lamentablemente no se llegó a un acuerdo satisfactorio, pero el actual trato seguirá en efecto. mientras que ambas partes buscan hacer "esfuerzos finales" para intentar llegar a un acuerdo antes de que SAG-AFTRA declare una huelga.

La huelga de actores de videojuegos está cerca de ocurrir

Recordemos que, si SAG-AFTRA deseara llevar a cabo una huelga de actores de videojuegos, no le haría falta nada más, puesto que sus miembros votaron ampliamente por que se lleve a cabo, así que la huelga autorizada ya está.

"SAG-AFTRA y los empleadores de videojuegos concluyeron las negociaciones programadas para el Acuerdo de Medios Interactivos. No se llegó a ningún acuerdo y el acuerdo actual seguirá vigente mientras las partes hacen los esfuerzos finales para llegar a un acuerdo", se lee en el comunicado sucinto y oficial del sindicato.

¿Crees que SAG-AFTRA alcanzará el acuerdo que desea? Cuéntanos en los comentarios.

