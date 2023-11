Xbox quiere que sus usuarios vean The Game Awards 2023 porque les tiene sorpresas

Pese a que no compite por llevarse el galardón más importante de The Game Awards 2023, Xbox estará presente en la ceremonia no sólo para ver que sus exclusivos intenten ganarse un premio, sino también para hacer importantes anuncios.

Tomando en cuenta que, como en los últimos 10 años, en esta edición de The Game Awards la compañía no contiende por el premio al juego del año aunado a que el año pasado no tuvo presencia en el evento, los usuarios de la marca bien podrían saltarse este evento y optar por no sintonizarlo.

Sin embargo, Xbox quiere que los fans hagan lo contrario, pues hay razones por las que estar emocionados.

Xbox quiere que sus fans vean The Game Awards 2023

Decimos esto porque la división de Microsoft comenzó a enviar invitaciones a todos los usuarios de la marca, en la que invita a sintonizar el evento, agendado para el próximo 7 de diciembre a las 6:30 PM (hora de la Ciudad de México).

"Sintoniza para lo mejor en gaming", se lee en la invitación de Xbox. "Celebra los mejores juegos del año y a los ganadores en The Game Awards".

Lo que llamó la atención de la invitación es que además de premios también habrá "importantes anuncios y otras noticias de Xbox" que sus fans no querrán perderse, obviamente sin ofrecer más detalles de estas sorpresas.

