The Last of Us: Neil Druckmann preocupa a los fans de la saga con recientes declaraciones

The Last of Us y Naughty Dog no pasan por su mejor momento. Por tal motivo, existen muchas dudas sobre el futuro de la franquicia y los próximos proyectos del estudio. Neil Druckmann, directivo de la compañía, fue cuestionado sobre lo que viene en camino. Sin embargo, la respuesta preocupó a los fans en lugar de entusiasmarlos.

Entérate: Entre ports y remasters: ¿The Last of Us está en decadencia?

Video relacionado: The Last of Us en HBO: momentos del videojuego que deben estar en la serie

¿Y el nuevo multijugador de The Last of Us?

El futuro del multijugador de The Last of Us aún es incierto

Como seguramente ya sabes, desde hace tiempo Naughty Dog trabaja en un nuevo título multijugador de su franquicia estelar. Sin embargo, el proyecto no ha salido como se esperaba y actualmente pasa por una crisis.

Incluso se dijo que podría ser cancelado, pero sabemos que oficialmente aún sigue en pie. Justamente a Druckmann le preguntaron sobre el estado de dicho proyecto y su respuesta no fue muy esperanzadora, lo que preocupó a los fans.

Durante una charla con Entertainment Weekly (vía Xfire), el creativo se limitó a decir que no tenía “ninguna actualización” sobre el proyecto. Tampoco compartió ninguna pista sobre el futuro a corto o largo plazo de la saga.

Únicamente recalcó que, por ahora, están en focados en el lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered y en la producción de la Temporada 2 de la serie de HBO. Debido a esto, algunos jugadores temen lo peor para el multijugador de la saga.

Reportes afirmaron que el proyecto está por ahora en el congelador, pero que no ha cancelado. Así que no está claro qué sucederá con el multijugador en el futuro y si Naughty Dog logrará sacarlo adelante de alguna forma.

Por si te lo perdiste: The Last of Us: la Temporada 2 tendrá una sorpresa para los fans veteranos de la saga

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con The Last of Us.

Video relacionado: The Last of Us en HBO se atrevió a lo que el juego no...

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente