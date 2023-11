Xbox no se rinde: quiere llevar Game Pass y sus juegos a PlayStation y Nintendo

Para nadie es un secreto que Microsoft quiere llevar Xbox Game Pass y algunos de sus juegos al mayor número de dispositivos posibles. De hecho, hace algunos años surgieron reportes sobre sus planes para lanzar su popular servicio en las consolas de PlayStation y Nintendo.

Si bien nada ocurrió, parece que el gigante tecnológico no ha renunciado del todo a sus ambiciones. Tim Stuart, director financiero de Xbox, habló recientemente sobre el tema y dejó claro que aún buscan llevar sus servicio y juegos a todos los lugares posibles, incluyendo a las plataformas de sus competidores, si es posible.

Xbox quiere sus juegos y servicios en todos lados

¿Algún día veremos Xbox Game Pass en PlayStation o NIntendo?

Durante una reciente conferencia, Stuart reafirmó que Microsoft quiere ampliar aún más su negocio de suscripciones. Para ello cree necesario llevar sus servicios, como Xbox Game Pass, y sus juegos a todas las pantallas posibles, pues de esta forma garantizará que las personas conozcan sus productos.

Lo interesante es que el directivo no sólo se refirió a dispositivos móviles y a televisiones, sino también a la posibilidad de ver sus productos en sistemas de PlayStation y Nintendo. Aseguró que han avanzado en su misión al llegar a GeForce Now, el servicio de Nvidia.

“Eso significa televisores inteligentes. Eso significa dispositivos móviles. Eso significa lo que hubiéramos pensado como competidores en el pasado, como PlayStation y Nintendo. Vamos a GeForce Now de Nvidia, su servicio de suscripción de juegos”, afirmó Stuart.

Si bien el directivo no confirmó nada, se espera que el ecosistema de Xbox gane aún más terreno en el futuro. ¿Sus juegos y servicios llegarán algún día a sistemas de PlayStation y Nintendo? La realidad es que no está claro, pues seguramente las compañías japonesas no están del todo convencidas de las implicaciones de ello.

Anteriormente, se especuló incluso con la llegada de los juegos de PlayStation y Nintendo a Xbox Game Pass. Los fans de Xbox soñaron con ver algunos exclusivos de Nintendo en el servicio, sobre todo luego de que se revelara que Microsoft aún quiere comprar a la importante compañía.

