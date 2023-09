Fans de Xbox imaginan a Mario, Zelda y más sagas de Nintendo en Game Pass

Correos filtrados revelaron que Microsoft y Xbox aún quiere comprar Nintendo. Muchos fans de la compañía japonesa arremetieron contra esta idea y criticaron a Phil Spencer por querer hacerlo realidad. Sin embargo, una parte de la comunidad se mostró entusiasmada con dicha posibilidad.

Un usuario de redes sociales imaginó qué sucedería si Microsoft comprara Nintendo y publicó una imagen que inició una acalorada discusión sobre el tema. Esto debido a que muestra exitosos juegos de Nintendo Switch como parte del catálogo de Xbox Game Pass y PC Game Pass.

Opinión de jugadores está dividida por planes de Microsoft para comprar Nintendo

En la imagen en cuestión se ven juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe y Pokémon Legends: Arceus como parte del catálogo de Xbox Game Pass. Para sorpresa de muchos, la idea resultó atractiva para bastantes jugadores.

Una parte de la comunidad asegura que sería genial disfrutar dicha librería de títulos en más sistemas, incluyendo las consolas de Xbox, PC, dispositivos móviles y servicios de juego en la nube, como Xbox Cloud Gaming. Sobre todo ya que los títulos aprovecharían la tecnología y la infraestructura de Xbox para potenciar todos sus apartados técnicos.

Sin embargo, otros muchos jugadores creen que sería lo peor que podría pasarle a Nintendo y a sus juegos. Muchos odiaron la idea de que la compañía japonesa pase a manos de Microsoft y sus títulos estén disponibles en servicios como Xbox Game Pass. Así que esperan que nunca se haga realidad.

“Sí, se llama monopolio y será terrible para todos. Nintendo perderá absolutamente su ventaja creativa, y será arrojada a un modelo de microtransacciones, y cuando Microsoft los reduzca a una cáscara inútil, se sentará en sus IP sólo lanzando basura para mantener los derechos de autor”, afirmó un jugador.

Otros usuarios de redes simplemente bromearon y se imaginaron jugando la próxima entrega de Kirby a 4K y 120 fps o el nuevo Pokémon aún corriendo a bajas resoluciones y con problemas de framerate a pesar de ser potenciado por 12 teraflops.

¿Te gustaría ver juegos de Nintendo en Xbox Game Pass?

