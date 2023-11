Xbox Game Pass cerrará 2023 con broche de oro gracias a estos 12 juegazos

2023 ha sido uno de los mejores años para Xbox Game Pass. Microsoft quiere mantener esta buena racha hasta el final, así que prepara muchos títulos nuevos para diciembre. De esta forma, los suscriptores podrán pasar un fin de año lleno de atractivos juegos que no deben perderse.

Estos atractivos juegos llegarán a Xbox Game Pass en diciembre

Xbox Game Pass recibió esta semana algunas sorpresas, pues Remnant: From the Ashes y Remnant II llegaron sin previo aviso a la plataforma. Si esto te pareció poco, debes saber que hay muchos más títulos interesantes en camino.

Habrá títulos que, sin duda, los suscriptores no querrán perderse, como Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider y World War Z: Aftermath. También habrá atractivos juegos independientes como Spirit of the North: Enhanced Edition y SteamWorld Build, que llegará de día 1 al servicio.

Clone Drone in the Danger Zone y While the Iron’s Hot, otro estreno de día 1, son título que prometen muchas horas de diversión. A continuación, te dejamos la lista completa de juegos para la primera mitad de diciembre, con sus respectivas fechas y plataformas:

Xbox Game Pass tendrá un gran cierre de año

Ya disponibles:

Remnant: From the Ashes (consolas, PC y nube)

Remnant II (Xbox Series X|S, PC y nube)

1 de diciembre:

Spirit of the North (consolas, PC y nube)

SteamWorld Build (consolas, PC y nube)

5 de diciembre:

Clone Drone in the Danger Zone (Xbox Series X|S, PC y nube)

Rise of the Tomb Raider (consolas, PC y nube)

While the Iron’s Hot (consolas, PC y nube)

World War Z: Aftermath (consolas, PC y nube)

7 de diciembre:

Goat Simulator 3 (Xbox Series X|S, PC y nube)

8 de diciembre:

Against the Storm (PC)

12 de diciembre:

Tin Hearts (consolas, PC y nube)

14 de diciembre:

Far Cry 6 (consolas, PC y nube)

