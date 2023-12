STALKER 2: GSC comparte noticia desalentadora sobre su lanzamiento

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha tenido un proceso de desarrollo por demás accidentado, pero no ocasionado por los vicios laborales que afectan a la industria, sino por la guerra entre Ucrania y Rusia. El proyecto avanza poco a poco y aunque hay una ventana de lanzamiento, el estudio sigue dando señales contradictorias.

Hoy, GSC Game World presentó un nuevo trailer de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, el cual está dedicado al personaje Strider y su participación en los horrores que tienen lugar en la zona de exclusión que rodea al reactor nuclear en Prípiat. El avance concluye con la ventana de lanzamiento conocida hasta ahora, o sea que este esperado juego de supervivencia debutará en algún momento del primer trimestre de 2024, entre enero y marzo.

Suddenly, the voice of Monolith was gone. I felt as if I was awakening from a years-long coma.



