¿Exclusividad? PlayStation estaría buscando alianza con estudio de Lies of P

Lies of P es un juego que sorprendió primero por la similitud que guardaba con Bloodborne y luego por cumplir con las expectativas que generó a partir de ello. Gracias a este éxito, su estudio, NEOWIZ, ganó renombre y al parecer una de las interesadas en trabajar de cerca con ella es PlayStation.

Sony se ha conocido por llevar a cabo alianzas con compañías como Square Enix, pero también por ser la compañía que más apoya a estudios indie con iniciativas como el China Hero Project y el India Hero Project, que sirve de incubadora de proyectos prometedores al mismo tiempo que asegura su llegada a sistemas PlayStation.

Pues bien, tras la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, muchos se han preguntado como Sony responderá a tal adquisición y obviamente no lo hará por medio de una compra semejante, sino a través de las alianzas que la caracterizan y al parecer tiene puesta la mira en varios estudios coreanos.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 46 de 2023

PlayStation se aliará con estudio de Lies of P

Sabemos esto gracias a un reporte del medio surcoreano MTN, en el que señala que Sony estaría interesada en formar alianzas con compañías como Pearl Abyss (Crimson Desert, Black Desert), Com2uS (Summoners War: Sky Arena) y NEOWIZ.

Dichas alianzas incluirían la inversión de capital por parte de Sony. Esto significa que las producciones futuras de estas compañías asegurarían su llegada a plataformas PlayStation, tal como ocurre con títulos del China Hero Project, por ejemplo. En el reporte incluso se habla de "asegurar contenido exclusivo".

¿NEOWIZ cerrará acuerdo con PlayStation?

Si esto se escucha como un déjà vu es porque justamente hace unos días te informamos que Sony habría cerrado acuerdos con las compañías surcoreanas NCSoft y SHIFT UP (Blade & Soul, Guild Wars) (Stellar Blade, GODDESS OF VICTORY: NIKKE). Este reporte data de mediados de 2023 y llama la atención ahora porque también mencionaba a estas 2 compañías y, ahora que ya se hicieron realidad, parece que es cuestión de tiempo para que se hagan oficiales las alianzas con el estudio de Lies of P y compañía.

Estas asociaciones de Sony se daría luego de que Japón y Corea del Sur trabajaran este año para olvidarse de la tensión que existe entre las 2 para comenzar a trabajar juntas.

Es importante mencionar, sin embargo, que títulos de otras iniciativas de Sony, si bien han llegado a PlayStation primero también han aparecido en otras consolas, como Nintendo Switch, por lo que se sabe a ciencia cierta como funcionarán estas nuevas alianzas que prepara.

Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: NEOWIZ ya trabaja en DLC de Lies of P y hasta en su secuela.

¿Esperabas que Sony se aliara con compañías surcoreanas de videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con PlayStation si visitas esta página.

Video relacionado: PlayStation Plus - Tráiler Live Action

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News