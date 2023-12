Mother 3: hasta el creador de la serie quiere que fans de Occidente puedan jugarlo

La condición de la serie Mother, conocida en Occidente como EarthBound, es de culto, en especial fuera de Japón. Tal es el furor que los fans, incluyendo el querido actor Terry Crews, durante tantos años han demandado a Nintendo que traiga a Occidente Mother 3, pero sin éxito. Todos menos Nintendo quieren que el juego llegue a Occidente... hasta el creador de la franquicia.

El legado de Mother no se olvida gracias a Super Smash Bros., pero principalmente gracias a los fans. Como prueba está EarthBound USA, un documental de fans en el que se aborda el misticismo de la franquicia y anécdotas, en el que hasta Shigesato Itoi, creador de la serie, participó.

Creador de Mother quiere que fans puedan jugar Mother 3

Itoi fue cuestionado sobre la ausencia de Mother 3 en Occidente y curiosamente aprovechó la ocasión para por primera vez expresar su deseo de que el público de esta región tenga la oportunidad de jugar Mother 3 localizado.

Incluso habló de la ocasión en la que fans ofrecieron su localización a Nintendo, que la compañía desestimó porque "no era así de simple". No obstante, mencionó que le hubiera gustado ver lo que saldría de esta inusual colaboración e incluso afirmó que hubiera salido algo mejor que lo que Nintendo hubiera hecho por su propia cuenta.

"He hablado con Nintendo respecto a eso antes. Aparentemente, se les propuso usar la traducción [de fans], pero dijeron que no era así de simple. Creo que hubiera sido interesante si hubieran aceptado la propuesta. Sería complicado hacer algo como, digamos, un automóvil con [colaboración de] los fans. Pero tratándose de software, creo que habría una oportunidad de hacer algo que hubiera sido mejor que lo que la compañía podría haber hecho por sí misma", expresó Itoi (vía Nintendo Everything).

Shigesato Itoi quiere que los fans occidentales puedan jugar Mother 3

¿Shigesato Itoi regresará a trabajar en Mother?

Eso sí, pese a que el célebre escritor participó en el documental para hablar de su antigua creación, reiteró y dejó claro que no está interesado en regresar a la franquicia, pues ya la había dejado atrás.

"Usualmente, cuando termino con algo lo doy por acabado de una vez por todas. No puedes abandonar proyectos a medias, pero cuando pones punto final a algo, es mejor dejarlo atrás. Cuanto más viejo te vuelves, hay más historias para ti", finalizó el escritor.

¿Qué te parecen las palabras de Shigesato Itoi?, ¿crees que alguna vez Mother 3 tendrá una localización oficial para Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

