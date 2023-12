¿Xbox Game Pass llegará a PlayStation y Nintendo? Phil Spencer responde

El negocio de videojuegos de Microsoft no se reduce más a consolas, ahora es un ecosistema de gaming que abarca múltiples dispositivos y hardware. Claro que esto ha llevado a pensar en que en algún momento un servicio insignia como Xbox Game Pass llegue a PlayStation y Nintendo, más aún si un directivo de Xbox lo menciona, pero Phil Spencer ya puso orden.

Phil Spencer revela si Xbox Game Pass llegará a PlayStation y Nintendo

Xbox Game Pass, el producto insignia de Microsoft Gaming

Durante una entrevista realizada por Jez Corden de Windows Central, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, habló sobre la posibilidad de que Xbox Game Pass llegue al hardware de PlayStation y Nintendo, en especial tras las recientes declaraciones de Tim Stuart, director financiero de Xbox, quien en un evento mencionó que Game Pass podría llegar a las plataformas de sus competidores.

Al respecto, Phil Spencer negó que haya planes para que el servicio llegue a PlayStation y Nintendo pues el objetivo es mejorar la experiencia de usuario y ofrecer el mejor contenido dentro del ecosistema Xbox: "comenzaré diciendo que no tenemos planes de llevar Game Pass a PlayStation o Nintendo. No está en nuestros planes. Pero creo que has dado en el clavo de 'lo que significa tener una Xbox'. En lo que quiero centrarme es en cómo seguimos innovando para las personas que se han comprometido con nuestra plataforma de hardware. ¿Y cómo seguimos asegurándonos de que se sientan bien con su inversión en lo que hemos construido?"

Para Phil Spencer, la prioridad son los usuarios de Xbox Series X|S

Posteriormente, Phil Spencer dejó claro que lo que les interesa es consentir a los usuarios de Xbox, aquellos que compraron un Xbox Series X|S, luego se atiende el entorno en PC y la oferta a través de la nube para dispositivos varios: "voy a tener mi propio punto de vista sobre nuestro hardware. Pero creo que nuestros equipos de hardware hicieron un gran trabajo con Xbox Series X y Xbox Series S en esta generación, dando valor y rendimiento en la línea de consolas. Cuando pienso en inversiones en cosas como Game Pass, Xbox Cloud Gaming, juego cruzado, guardado cruzado, ID@Xbox, todas estas cosas, quiero que sigamos innovando, para que las personas en nuestra consola sientan que estamos invirtiendo en un hardware que coincide con el compromiso que están haciendo con nosotros. Game Pass fue una de las cosas que construimos en los últimos 5 años, y seguimos creciendo, está en PC, está en la nube. Es una parte importante de la identidad de la consola Xbox. Creo que seguirá siendo así y continuaremos buscando formas futuras de innovar en nuestra cartera de juegos y nuestra plataforma".

