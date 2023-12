¿El súper juego? SEGA prepara sorpresa para The Game Awards 2023 y emociona a los fans

The Game Awards 2023 se celebrará la próxima semana y poco a poco más compañías confirman su asistencia. SEGA será una de ellas y no sólo tendrá una participación pasiva, sino que al parecer está cocinando una suculenta sorpresa.

Tal como hizo Xbox, SEGA está invitando a todos sus fans a no perderse el evento organizado por Geoff Keighley, insinuando la revelación de algún proyecto muy importante, bajo el lema "nueva era, nueva energía".

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 46 de 2023

¿Qué anunciará SEGA en The Game Awards 2023?

Sabemos esta información gracias a creadores de contenido que recibieron una invitación directamente de SEGA para asistir al evento, entre estas personas están Curiousjoi y Maximilian Dood. Como en otras ocasiones, Geoff Keighley, conocedor sobre estas sorpresas preparadas, aprovechó su cuenta de Twitter (X) para hacer eco del mensaje, advirtiendo que "es sólo el comienzo".

Hasta ahora es todo lo que se sabe de manera oficial, por lo que lo único que se puede hacer es especular sobre lo que SEGA podría estar preparando.

SEGA podría revelar su súper juego en The Game Awards 2023 (imagen: Maximilian Dood, vía Twitter)

Es posible que con esa frase SEGA pudiera estar haciendo referencia a un remake y bien podría ser el de Jet Set Radio, que supuestamente se filtró meses atrás.

No obstante, no debería descartarse la posibilidad de que SEGA aproveche la noche para anunciar su ambicioso "súper juego", pues debemos tomar en cuenta que la invitación ha llegado a creadores de diverso contenido, no enfocado en un solo género, lo que sugiere el amplio alcance del ambicioso magno proyecto de SEGA.

Por si te lo perdiste: ¿el ambicioso súper juego de SEGA tendrá NFT?

Te mantendremos informado sobre lo que SEGA revele el próximo 7 de diciembre en The Game Awards 2023.

¿Qué crees que SEGA mostrará en The Game Awards 2023? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con SEGA si visitas esta página.

Video relacionado: Celebremos los 60 años de SEGA con sus 5 franquicias más icónicas

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News