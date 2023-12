Banjo-Kazooie: Phil Spencer comparte noticia agridulce sobre su regreso

Banjo-Kazooie se ganó a pulso ser uno de los mejores videojuegos de Nintendo 64 y uno de los mejores plataformeros en 3D. Su secuela no hizo sino cimentar su presencia, pero la ruptura entre Rare y Nintendo, así como el periodo inestable bajo el mando de Microsoft impactaron la IP dejándola en silencio. Hoy, parece que las condiciones son adecuadas para un regreso pero ¿esto realmente sucederá? Phil Spencer habló al respecto.

Phil Spencer explica lo que se necesita para que una franquicia de antaño regrese en Xbox

Durante una entrevista con Jez Corden, periodista de Windows Central, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, se refirió a Banjo-Kazooie y sus posibilidades de regreso. Al respecto, el directivo fue cuestionado sobre el trabajo ya realizado en franquicias como Age of Empires y Killer Instinct, a lo que respondió: "pensamos en Age of Empires, estamos en la edición del 10º aniversario de Killer Instinct, que es otro buen ejemplo. Tiene que haber pasión en el equipo detrás de esos proyectos. Eso no significa que el equipo tenga que ser el equipo original, siempre. No soy uno de ellos, y tal vez este sea solo mi enfoque, no soy de los que vienen y toman una franquicia de un equipo y la eliminan de la discusión o el proceso de desarrollo sobre cómo se construye algo nuevo".

¿Banjo-Kazooie regresará algún día?

Banjo-Kazooie, uno de los mejores plataformeros 3D en la historia

De acuerdo con Phil Spencer, las opciones de regreso de una franquicia están relacionadas con las condiciones para que eso suceda, pero también que exista un equipo realmente interesado en ello, no simplemente pensar en que una IP tenga un nuevo lanzamiento después de muchos años.

En cuanto a Banjo-Kazooie, la buena noticia es que Phil Spencer y Xbox tienen pleno conocimiento de los deseos de los fans, pero la mala noticia es que, al parecer, no han encontrado un equipo que tenga esa pasión por hacer una nueva entrega: "creo que los creadores originales, la cultura, francamente, algunas de las lecciones que hemos aprendido de experiencias pasadas aquí son muy importantes. Han visto en nuestra historia que no hemos tocado todas las franquicias que a la gente le encantaría que tocáramos, fanáticos de Banjo, los escucho. Pero es cierto que, cuando encontramos el equipo adecuado y la oportunidad adecuada, me encanta volver a visitar historias y personajes que hemos visto anteriormente".

