The Last of Us Part III: actor comparte noticia preocupante sobre el juego

Diversos reportes aseguran que The Last of Us Part III ya está en producción y que su desarrollo está más avanzado de lo que se cree. Por tal motivo, los fans están muy emocionados; sin embargo, un actor de la franquicia compartió recientemente una preocupante noticia sobre el proyecto.

Todo indica que The Last of Us Part III está lejos

¿Cuándo llegará The Last of Us Part III?

Durante una entrevista con Dexerto, Jeffrey Pierce, actor que da voz a Tommy Miller, declaró algo que preocupa a los fans de la popular franquicia: aún no ha recibido ningún guion relacionado con The Last of Us Part III.

Lo alarmante para muchos es que también afirmó que, hasta donde sabe, no hay nada planeado por ahora para un guion. Señaló que no está al tanto de si Naughty Dog ya está preparando algo, pero al menos no ha sido notificado de ninguna forma.

“En este punto, no es algo que haya comenzado de ninguna manera, al menos, que yo sepa, y odiaría tener expectativas sobre lo que sería y luego que fuera algo completamente diferente”, afirmó el actor de voz.

Pese a ello, Pierce aún tiene esperanzas de que pronto haya noticias sobre el guion y que Naughty Dog se lo envíe, pues quiere formar parte de un nuevo proyecto de la saga.

De acuerdo con diversas fuentes, The Last of Us Part III aún está bastante lejos, pues el estudio aún estaría planificando elementos clave como la conceptualización, el diseño, prototipos y demás elementos de la fase inicial de desarrollo. Incluso hay quienes dicen que falta tanto para su lanzamiento que es posible que llegue hasta el debut de PlayStation 6.

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con The Last of Us.

