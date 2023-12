GTA 6: bloquean streams y videorreacciones tras filtración del esperado trailer

Por fin pudimos echar un vistazo a GTA 6 gracias al trailer que Rockstar compartió prematuramente luego de sufrir una lamentable filtración. Para abonar al caos que hubo en torno a la revelación, streamers y creadores de contenido tuvieron problemas con sus videos sobre el esperado evento.

Naturalmente, luego de la revelación oficial un montón de creadores de contenido, streamers y prensa de videojuegos pusieron manos a la obra y dieron origen a un montón de videos reaccionando a lo que GTA 6 ofrecerá.

¿Por qué tiraron streams de GTA 6?

Sin embargo, muchos creadores de contenido o sitios como Kinda Funny y IGN tuvieron problemas al momento de compartir sus reacciones, puesto que sus videos fueron retirados o bloqueados poco después de haberlos publicado en plataformas como YouTube, mientras que en TikTok aparecieron como silenciados.

Se especula sobre la posibilidad de que el culpable de todo esto fue la canción que usó Rockstar en el trailer, Love is a Long Road, de Tom Petty; no obstante, algunos no descartan que la causa tuvo que ver con la filtración que desembocó en la revelación prematura del video por parte de Rockstar. Recordemos que el estreno del avance estaba agendado para la mañana del 5 de diciembre (hora de la Ciudad de México) y el algoritmo o el equipo de las plataformas quizá determinaron que las reacciones al video eran a partir del material filtrado, por lo que habría considerado pertinente bloquearlo. Se desconocen los motivos de los problemas.

Afortunadamente, la suspensión fue muy corta y los usuarios pudieron compartir su contenido sin problemas tras una ligera interrupción, tal como reporta IGN.

No se sabe por qué hubo problemas con los streams de GTA 6

