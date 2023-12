GTA 6: fanáticos tienen miedo de morir antes del estreno de la nueva entrega

Después de años de rumores y especulación, Grand Theft Auto 6 se mostró al mundo con un trailer espectacular. La emoción es palpable, pero los fanáticos tendrán que esperar mucho para jugarlo en sus consolas. Y sí, hay quienes ya se imaginan el peor de los escenarios.

Rockstar Games iba a mostrar el primer trailer oficial de GTA 6 durante la mañana del martes 5 de diciembre. No obstante, una filtración repentina obligó a estrenar el avance durante la tarde del lunes. Así pues, los fanáticos pudieron conocer la ventana de lanzamiento y otros detalles.

Desafortunadamente, este nuevo título de mundo abierto llegará a las tiendas en algún momento de 2025, lo que significa que estamos a más de un año del estreno oficial. La espera será muy larga, y hay quienes temen perder la vida antes de poder jugar esta propuesta.

Video relacionado: Las decepciones de Rockstar Games

Fanáticos están preocupados por la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6

A través de redes sociales, usuarios abordaron la posibilidad de morir antes de que el juego de Rockstar Games debute de manera oficial. El usuario de TikTok d33bandz subió un video donde se observa que toma medidas muy dramáticas para evitar caerse de las escaleras o para asegurarse de que beber agua sea seguro.

Me trying to make sure i don’t die before GTA 6 drops😭 pic.twitter.com/q8nqY8fsme — Philemon (@topboyphilemon) December 5, 2023

En X, red social anteriormente conocida como Twitter, otros usuarios bromearon con que tendrán que esperar todo un año para jugar Grand Theft Auto 6, por lo que tienen miedo de perder la vida antes de conocer la historia de Jason y Lucia.

“Haré lo mejor para no morir antes del lanzamiento de GTA 6”, comentó un fan. “Sea lo que sea que hagas, por favor asegúrate de no morir antes de 2025”, dijo otro. “Voy a empezar a usar esto todos los días para no morir antes de GTA 6”, aseguró un tercero en referencia a un traje de protección militar.

El futuro es incierto, y los fans ya quieren jugar GTA 6

Lo cierto es que el entusiasmo por la próxima entrega de la franquicia de mundo abierto es real. El trailer revelación acumuló millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas, por lo que ya se perfila para superar el récord de BTS y hacer historia en la plataforma de videos.

Mientras tanto, un desarrollador de Rockstar Games expresó su disgusto por la filtración que arruinó el anuncio programado para este martes 5 de diciembre. Por otra parte, hay quienes lamentaron que GTA 6 brillará por su ausencia en PC cuando las versiones para consolas debuten en 2025.

Pero cuéntanos, ¿te emociona este título? Déjanos leerte en los comentarios.

Grand Theft Auto 6 estará disponible para Xbox Series X|S y PlayStation 5 en 2025. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: Rockstar Games ya no es intocable

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente