El trailer de GTA 6 sorprende a MrBeast; superó su récord en YouTube

Grand Theft Auto se ha convertido en un fenómeno en el mundo del entretenimiento, no solo en el de los videojuegos, y los 10 años en que GTA V ha estado en la cima no han hecho sino dar cuenta del ascenso de la franquicia. El anuncio oficial de GTA VI no fue la excepción y de inmediato ha comenzado a construir su historia imponiendo récords, como sucedió en YouTube.

Video: Grand Theft Auto VI - Tráiler de Presentación

Pese a la filtración que arruinó el estreno del primer trailer de GTA VI, el material original publicado por Rockstar en medio de la complicada situación comenzó a acumular vistas de forma impresionante. En cuestión de horas, el video ya contaba decenas de millones de vistas y la atención estaba puesta en lo que podría logar en las primeras 24 horas, en especial por algunos récords que están vigentes.

Pues bien, en el caso del trailer de GTA VI, ya hizo historia superando un récord impuesto nada más y nada menos que por el exitoso y popular youtuber MrBeast, quien no tardó en reconocer que el video del juego de Rockstar Games fue un monstruo del Internet.

The GTA 6 trailer just broke our record for most views on YouTube in 24 hours 😮 pic.twitter.com/Wz7yngC8u4