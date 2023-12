The Game Awards 2023 tendrá muchos anuncios de IP nuevas, según reputado informante

The Game Awards 2023 se celebrará en menos de 2 días y la emoción por el evento al parecer no puede estar más elevada, tal vez no por la premiación en sí, sino por el anuncio de juegos nuevos. Si prefieres juegos de franquicias completamente nuevas antes que secuelas o spin-off, no querrás perderte el evento, pues pistas sugieren que habrá un montón de anuncios de esta clase.

El organizador y anfitrión Geoff Keighley no escatima en cuanto a anuncios en su ceremonia decembrina y la edición de este año no será la excepción, pues contará con el apoyo de varias compañías y estudios de desarrollo de juegos que presentarán sus próximos proyectos.

The Game Awards 2023 estaría lleno de anuncios de IP nuevas

Naturalmente, hay muchas sorpresas guardadas y muchas de ellas serían de propiedades intelectuales (IP) nunca vistas.

Sabemos esto gracias al periodista y uno de los informantes más acertados de la industria del videojuego Jeff Grubb, que en la más reciente emisión de su podcast anticipó que The Game Awards 2023 será "una buena presentación de juegos nuevos".

Pero eso no quedó ahí, sino que lo que más llamó la atención es que aseguró que en el evento habrá "geniales cosas de compañías externas" y hasta "un montón de nuevas IP", aunque sin ofrecer más detalles sobre estos proyectos para evitar arruinar las sorpresas.

Jeff Grubb anticipa anuncios de IP nuevas en The Game Awards 2023

No está de más recordarte que se trata de información proveniente de un filtrador o informante, por lo que existe la posibilidad de que no sea completamente certera, aunque el historial de Grubb deja ver que cuenta con fuentes sumamente confiables. Afortunadamente, la espera para conocer estas IP nuevas no será larga, pues el evento está agendado para la noche de mañana, 7 de diciembre.

¿Qué tipo de IP nueva te gustaría que se anunciara en The Game Awards 2023? Cuéntanos en los comentarios.

