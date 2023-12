GTA 6: fan hace un contrato con su novia para jugar el título sin parar cuando salga

El hype que genera GTA 6 es enorme y, a pesar de que falta bastante para su estreno, algunos jugadores ya se están preparando para disfrutarlo en cuanto salga. Prueba de ello es la historia de un fan anónimo de la franquicia, que hizo un contrato para estar lejos de su novia por una semana y así poder disfrutar sin parar la nueva entrega.

Entérate: “GTA 6 es progre”, fans arremeten contra Lucia y la diversidad del juego de Rockstar

Video relacionado: Rockstar solo piensa en Grand Theft Auto 6

Un jugador subió un video relacionado con GTA 6 a redes sociales y, de inmediato, captó la atención de los fans de la franquicia. En él explica que hizo un contrato legal con su novia y que en el documento se explican diversos términos y condiciones que ambos deben respetar.

La idea general del contrato es simple: el jugador puede estar solo por una semana completa. Este tiempo lo dedicará exclusivamente a jugar GTA 6 sin parar, pues está muy emocionado con el lanzamiento del juego.

“Se trata de establecer los términos y condiciones de este acuerdo por el que la novia deja solo al novio durante una semana tras el lanzamiento de GTA 6 permitiendo que el novio se sumerja plenamente en el juego", dice parte del documento.

La idea es que la novia del jugador lo lea, esté de acuerdo con lo pactado y lo firme para que entre en vigor hasta 2025. El jugador sabe que su petición puede resultar injusta, así que en el contrato también promete que realizará tareas del hogar todos los días, al menos durante 30 minutos.

Algunos jugadores creen que es un trato justo; sin embargo, también hay personas que piensan que la novia no lo firmará. Por último, también hay quienes creen que la relación del jugador no durará hasta 2025, menos por la idea del contrato legal. Abajo puedes ver el video del jugador:

GTA 6 fans are really making their girlfriends sign legal agreements to let them play the game on release. 😂‼️



She’s gonna cheat by the time the game comes out anyway. 💀💀 pic.twitter.com/shD6UZcjzY