Microsoft no deja que este juego llegue a Xbox; devs arremeten contra la compañía

El estudio Running With Scissors arremetió y lanzó una dura crítica contra Microsoft y Xbox recientemente. ¿La razón? Las compañías no quieren distribuir uno de sus juegos más recientes en sus consolas.

Nos referimos a POSTAL 4: No Regerts, título que debutó el año pasado en PC y que posteriormente confirmó un port para las consolas de PlayStation. Sin embargo, Microsoft no lo quiere ver en los sistemas de Xbox y, al parecer, tiene una muy buena razón para ello.

Devs de POSTAL 4 explotan contra Microsoft y Xbox

Xbox no quiere ver POSTAL 4 en sus consolas

Un videojuego debe pasar ciertas certificaciones y completar todo un proceso de aprobación para llegar a los sistemas actuales. Sin embargo, en ocasiones los títulos simplemente no son aceptados por las compañías debido a diversas razones.

Running With Scissors explicó que han intentado llevar POSTAL 4: No Regerts a Xbox; sin embargo, el título ha sido rechazado en varias ocasiones por Microsoft y Xbox. Por tal motivo, el estudio lanzó una crítica a las compañías, pues sabe que hay fans de Xbox que quieren disfrutar su título.

“No, nosotros no abandonamos a los jugadores de Xbox, Microsoft los abandonó a ustedes al no aceptar nuestros juegos en su plataforma. Lo hemos intentado y lo hemos mencionado muchas veces. Ahora mismo la pelota está del lado de Microsoft, no en el nuestro”, afirmó el estudio.

La compañía agregó que Microsoft no acepta su juego ya que supuestamente no encaja en la librería de títulos de sus consolas. Sin embargo, los fans sospechan que el gigante tecnológico ha rechazado el título en varias ocasiones por otro motivo.

Por si no lo recuerdas, POSTAL 4: No Regerts fue considerado el peor juego de 2022 en Metacritic, sitio donde obtuvo una calificación de 30. Con ello se coronó como la producción con la calificación más baja del año pasado.

Running With Scissors criticó a Microsoft y Xbox

