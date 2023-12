Xbox lanza dardo a Google y Apple; competirán contra App Store y Play Store

La compra deActivision Blizzard King era prioritaria para Microsoft pero no precisamente por Call of Duty, sino por las operaciones de King y la relevancia de esta compañía para el sector de gaming en móviles. Con un ecosistema en activo y miras a tener una participación real en un terreno dominado por Google y Apple, Xbox apunta fuerte para su propia tienda móvil.

Xbox ya trabaja con socios para la tienda de móviles que competirá con Google y Apple

Durante una entrevista con Bloomberg, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, habló sobre los planes que tiene la división para incursionar en la escena de gaming en móviles con su propia tienda de Xbox especializada en el sector más lucrativo de la industria. Al respecto, el directivo aseguró que están trabajando con socios que comparten su idea en cuanto a concepto y opciones de contenido, en especial por las diferencias que esto podría tener respecto a lo que se conoce en ese terreno dominado por Google con Play Store y Apple con App Store.

Phil Spencer: hoy, en dispositivos móviles, no hay opciones

En ese sentido, Phil Spencer aprovechó la ocasión para lanzar un dardo contra la falta de opciones en cuanto a plataformas móviles de distribución, venta de contenido y opciones de monetización para desarrolladores y editores: "es una parte importante de nuestra estrategia y algo en lo que estamos trabajando activamente hoy, y no lo hacemos solos, sino hablando con otros socios a los que también les gustaría ver más opciones sobre cómo pueden monetizar en el teléfono. Hemos hablado en términos de opciones, y hoy en dispositivos móviles, no hay opciones. Para asegurarnos de que Xbox no solo sea relevante hoy, sino durante los próximos 10 o 20 años, tendremos que ser fuertes y tener presencia en muchos dispositivos".

Al respecto, Phil Spencer aseguró que una tienda de Xbox para dispositivos móviles estaría más cerca de lo que se piensa: "no creo que falten varios años para esto, creo que será más pronto que eso", declaración realizada en medio de rumores que aseguran que la tienda digital iniciará operaciones en 2024.

En relación con la experiencia de Microsoft Gaming en móviles, junto con las posibilidades de Xbox Game Pass y Xbox Cloud, Phil Spencer declaró en otra entrevista que es algo importante en términos del ecosistema de juego y sus modelos de distribución y negocio, pero dejó claro que la prioridad sigue siendo el usuario de consola y PC pues son el núcleo de la estrategia actual con Xbox Game Pass en Xbox Series X|S y PC Game Pass en computadora.

