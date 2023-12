El creador de God of War se burla de Bungie y su crisis

Bungie atraviesa una crisis importante y hoy un reporte reveló detalles sobre los problemas que vive la compañía de Destiny a nivel laboral y directivo. Parte importante de esta situación es que Destiny 2 se derrumbó financieramente y Sony podría tomar el control total en un giro inesperado de esta historia, algo que no pasó de largo por David Jaffe.

David Jaffe: Naughty Dog debería darle consejos a Bungie sobre cómo ser rentable

El escándalo está rodeando a Bungie luego de que un reporte de IGN compartiera testimonios de trabajadores en los que dan cuenta de todos los problemas que hay en la compañía y la disputa interna que se ha formado con Sony, la cual ha resultado en decisiones tomadas por los directivos de la empresa responsable de Destiny que van en contra de sus mismos empleados.

Por si no esto no fuera suficiente, David Jaffe, creador de God of War, no dejó pasar la oportunidad para ironizar al respecto y publicó en su cuenta de Twitter | X lo siguiente: "quizá Naughty Dog debería darle consejos a Bungie sobre cómo ser rentable".

David Jaffe se sube a la polémica de Bungie

¿Cuál es el origen de la polémica declaración de David Jaffe contra Bungie?

Por si no lo sabes, el comentario de David Jaffe tiene un origen y ese se encuentra en un momento de tensión que surgió hace tiempo en PlayStation Studios. Lo que pasa es que reportes señalaron que Bungie, por orden de Jim Ryan, revisó distintos proyectos mutijugador en los estudios de PlayStation, entre ellos el que desarrollaba Naughty Dog para The Last of Us: Part II.

La información en ese entonces reveló que Bungie lanzó duras críticas contra el proyecto y esto lo condenó al grado de que hoy no se sabe si sigue vigente o fue cancelado por Naughty Dog, aunque el estudio insiste en que el proceso sigue activo. A la par, se consideró que Jim Ryan, a través de Bungie, trataba de controlar los procesos de desarrollo para seguir con su plan a favor de los juegos como servicio pensando en que su gallina de los huevos de oro, Call of Duty, sería propiedad de Microsoft.

Jim Ryan cayó, también algunos proyectos de juegos como servicio y multijugador de Sony están en el limbo luego del cambio repentino de estrategia, y hoy el poderoso Bungie parece claudicar ante los errores de sus directivos y de los de PlayStation, algo que no tardó en caer en el radar de David Jaffe quien no perdonó.

