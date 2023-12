The Game Awards 2023: inesperado juego de terror se revelará en el evento

Como cada año, The Game Awards no solo sera un evento de premiación, también será un escaparate para algunas revelaciones y alguna que otra sorpresa que no estaba contemplada, al menos no dentro de la escena de filtraciones, rumores y especulaciones. La edición 2023 está a unas horas y las primeros anuncios ya están llegando.

Un juego inspirado en Dead by Daylight se presentará en The Game Awards 2023

De acuerdo con un reporte de VGC, The Game Awards 2023 será el espacio adecuado para la presentación de un nuevo videojuego de terror que es resultado de la unión entre 2 estudios de la nueva generación que ha tomado la estafeta del género. Se trata de un juego de horror para un solo jugador inspirado en el universo de Dead by Daylight y lo más interesante es que es un desarrollo conjunto entre Behaviour Interactive, responsables de esta franquicia, y Supermassive Games, conocidos por Until Dawn, The Dark Pictures Anthology y The Quarry.

¿Cómo será el juego de terror de Behaviour Interactive y Supermassive Games?

Los primeros detalles sobre este videojuego de terror que será presentado en The Game Awards 2023 indican que será una experiencia interactiva, por lo que la influencia de Supermassive Games estará ahí en todo momento. Sin embargo, el concepto y la historia tendrán lugar dentro del universo de Dead by Daylight y la Entidad, así que habrá grandes dosis de tensión y una sensación constante de peligro.

Al respecto, Traci Tufte, productora ejecutiva de Supermassive, declaró: "hemos estado trabajando duro para combinar la tensión y la narración ramificada de un juego de Supermassive junto con la mitología de Dead by Daylight para crear una experiencia narrativa intensa llena de poderosas opciones de vida o muerte. Nuestro juego estará ambientado fuera del reino de la Entidad y contará con la historia de un nuevo elenco de personajes a los que los jugadores seguirán para una experiencia sin precedentes más allá de lo que se ve en la neblina".

