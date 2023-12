El amiibo de Sora ya tiene fecha; la colección Smash Bros. pronto estará completa

Nintendo en 2014 comenzó a fabricar amiibo como figuras que emulaban aquellas que aparecían en Super Smash Bros.. Pues bien, a lo largo de la pasada década ha lanzado ejemplares para cada peleador que ha aparecido en Super Smash Bros. for 3DS, Super Smash Bros. for Wii U y Super Smash Bros. Ultimate y dentro de poco la colección podrá completarse.

El único amiibo que hace falta en la colección de los fans es el de Sora, el personaje de Kingdom Hearts que se añadió al juego como último peleador DLC. Su amiibo se anunció en septiembre pasado y se anticipó que estaría disponible en algún punto de 2024.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 46 de 2023

¿Cuándo saldrá y dónde preordenar el amiibo de Sora de Super Smash Bros.?

Pues bien, no tuvo que pasar mucho tiempo para que Nintendo por fin anunciara la fecha precisa del lanzamiento del amiibo de Sora, ya que hoy reveló que la figura comenzará a venderse el 16 de febrero de 2024.

Esto quiere decir que será entonces que, después de casi 10 años del lanzamiento original de estas figuras, la colección de amiibo de Super Smash Bros. de los fans de todo el mundo por fin podrá completarse.

Por si te lo perdiste: ya puedes conseguir los nuevos amiibo de Splatoon 3.

Únete al Discord de LEVEL UP para no perderte el amiibo de Sora

Lamentablemente, se espera que Sora sea una de las figuras amiibo más difíciles de conseguir. Hace algunas semanas en LEVEL UP te avisamos que la preventa de la figura estaba disponible en Amazon Japan, pero lamentablemente las preórdenes se agotaron y al momento de redactar la nota no hay disponibles. En Amazon México no se han liberado las preventas y se espera que aparezcan semanas antes del lanzamiento del amiibo.

Dicho lo anterior, te recomendamos unirte al Discord oficial de LEVEL UP, pues tenemos un canal dedicado a compartir ofertas y anuncios de preventa al instante. De esta manera podrás enterarte inmediatamente y alcanzar a hacer tu preventa cuando esté disponible en Amazon México.

A continuación puedes apreciar como se verá el amiibo de Sora.

¿Cuántos amiibo te hacen falta para completar tu colección? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con amiibo si visitas esta página.

Video relacionado: El DLC físico de Nintendo

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News