Confirman el amiibo de Sora, el único que faltaba de Super Smash Bros. Ultimate, y llegará en 2024

Una de las mejores noticias del Nintendo Direct de esta mañana fue el esperado anuncio del amiibo de Sora en su versión de Super Smash Bros. Ultimate. Los fans pedían esta figura desde hace tiempo y por fin los escucharon.

Según la información compartida, el amiibo del protagonista de Kingdom Hearts llegará en algún momento de 2024, por lo que todos los interesados tendrán que esperar unos cuantos meses para agregarlo a su colección.

Aquí lo puedes ver:

Sora se une a los amiibo

Por otro lado, Nintendo también anunció la fecha de otros amiibo, los cuales incluyen a Zelda y Ganondorf de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que se lanzarán el próximo 3 de noviembre; y Noah y Mio de Xenoblade Chronicles 3, que harán lo propio el 19 de enero de 2024.

Aquí te los dejamos:

Los amiibo están listos para unirse a tu colección

¿Cuál es el futuro de Nintendo Switch luego de 129 de millones de unidades vendidas?

El Nintendo Direct nos ha demostrado que el Nintendo Switch tiene mucha vida todavía para seguir cosechando éxitos luego de 129 de millones de unidades vendidas y contando, además de superar 1000 millones de copias vendidas de todos los videojuegos disponibles en esta consola híbrida.

Si bien los rumores sobre el sucesor de Switch son cada vez más fuertes e indican que tendrá una potencia equiparable a la de un PlayStation 4 y Xbox One con capacidades visuales que podrían estar al nivel de un PlayStation 5, lo cierto es que la consola híbrida de Nintendo aún tiene varios lanzamientos para los próximos meses.

