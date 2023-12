Nintendo estaría retrasando Metroid Prime 4 porque sus escenas se ven mal

Metroid 4 se anunció en junio de 2017, por lo que lleva casi 7 años en desarrollo; sin embargo, es uno de los proyectos más accidentados en la historia de Nintendo. ¿Por qué sigue demorándose mucho? El juego ya estaría listo, pero todavía se vería mal.

Desde que anunció que reiniciaría el desarrollo de Metroid 4 en 2019, Nintendo no ha hecho comentario alguno sobre el proyecto, lo que hace pensar que, si bien el proyecto no se termine cancelándose, la compañía bien podría aplicar la de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y hacer que Metroid 4 sea intergeneracional y llegue tanto al Nintendo Switch como al rumorado Nintendo Switch 2.

¿Por qué Nintendo sigue sin hablar de Metroid 4?

Pues bien, en medio de la sequía de noticias y la aproximación de un aniversario más del anuncio de revelación de Metroid 4, el informante PapaGenos dio a conocer que la razón por la que Nintendo seguiría retrasando el esperado juego es porque sus escenas cinematográficas se ven mal.

De acuerdo con el informante, Metroid 4 está "prácticamente terminado" y lo ha estado desde hace "un rato", pero refiere que lo que impide a Nintendo preparar su lanzamiento es el estado de las escenas del juego y que la compañía necesitaría más tiempo para pulir este apartado.

PapaGenos refiere que el hecho de que Metroid Prime 4 ya está casi listo lo hace pensar que pronto deberíamos verlo reaparecer. En ese sentido, el informante también cree que sigue tratándose de un juego de Nintendo Switch, pero no descarta que este plan posiblemente haya cambiado. Finalmente, afirmó que no ha escuchado nada sobre una posible participación en The Game Awards 2023.

Nintendo aún no estaría conforme con la calidad gráfica de Metroid Prime 4

No está de más recordarte que se trata de información extraoficial, pues hasta el momento ni Retro Studios ni Nintendo han confirmado o desmentido esta información (ni lo harán), por lo que debes tomarla como tal.

Sin embargo, debes considerar que se trata del mismo informante que anticipó la existencia del remake de Super Mario RPG días antes de su anuncio oficial, así como el que adelantó que Nickelodeon All-Star Brawl tendría secuela. Dicho esto, pues, al parecer PapaGeno ha demostrar tener fuentes confiables.

¿Estás esperando poder jugar Metroid Prime 4?, ¿crees que salga a tiempo antes del relevo de Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

Metroid Prime 4 sigue en desarrollo y aún no tiene fecha no ventana de lanzamiento. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la franquicia si visitas esta página.

