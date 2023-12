Ejecutivo de Sony cree que es mejor jugar en PS5 que en una PC por esta razón

¿Prefieres jugar en una consola o en una PC? Esta pregunta aún es tema de debate, pues ambos mundos tienen sus pros y contras. Hideaki Nishino, vicepresidente de Sony Interactive Entertainment, cree que las consolas, concretamente PlayStation 5, son mejores respecto a una computadora por una razón.

Directivo de Sony explica por qué cree que es mejor jugar en PS5 que en PC

Durante una entrevista reciente con Nikkei Asia, Nishino fue cuestionado sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pues la adquisición será muy importante para el mercado de PC y móviles del gigante tecnológico.

El directivo de Sony cree las consolas no perderán terreno debido a esto. Desde su perspectiva, jugar en un PS5 es mejor en términos de accesibilidad y comodidad respecto a una PC. Esto debido a que los jugadores deben invertir tiempo y dinero en montar una computadora, mientras que PS5 ya está listo para ofrecer grandes experiencias de gaming.

“Si quieres jugar a títulos de PC con el mismo rendimiento de GPU y demás que PS5, tienes que gastar dinero y tiempo en montarte tu propio PC. Aunque hacerlo puede ser gratificante, una consola dedicada permite a cualquier jugador disfrutar de juegos del mismo nivel técnico nada más sacarlos de la caja”, afirmó el directivo.

Por su lado, afirmó que una de las metas de Sony es que las personas que no juegan tengan acceso al contenido de PlayStation. Para ello están adaptando títulos a diversos formatos, como el cine y las series para televisión.

Así pues, no se mostró tan preocupado por el impulso del mercado de las computadoras y móviles. Aseguró que la serie de The Last of Us impulsó las ventas de la franquicia, de ahí que el contenido multimedia sea tan importante para Sony y PlayStation por ahora.

