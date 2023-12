Pokémon Scarlet & Violet: este evento de dejará atrapar a Dialga y Palkia en Paldea

Hoy hubo fabulosas noticias para los fans de Pokémon, ya que no sólo se revelaron los últimos detalles del DLC The Indigo Disk de Pokémon Scarlet & Violet, sino también que pronto habrá un evento de Teraincursión en el que se podrán capturar 2 geniales criaturas legendarias.

The Pokémon Company anunció hoy que los fans no tendrán que esperar el lanzamiento de The Indigo Disk para disfrutar lo que tiene preparado, pues una de las sorpresas que estaba cocinando era un evento de Teraincursión como el que organizó para Mew y Mewtwo, sólo que en esta ocasión estará enfocado en los legendarios insignia de Pokémon Diamond & Pearl: Dialga y Palkia.

¿Cómo capturar a Dialga y Palkia en Pokémon Scarlet & Violet?

La espera será nula, puesto que el evento estará disponible a partir de hoy, 7 de diciembre, a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México) hasta las 5:59 PM del 21 de diciembre de 2023, por lo que te recomendamos capturarlos cuanto antes.

Debes tomar en cuenta que los jugadores de Pokémon Scarlet sólo podrán encontrar a Dialga en Teraincursiones, mientras que los de Pokémon Violet podrán encontrar a Palkia. Sin embargo, un jugador podrá atrapar al legendario de la versión opuesta si se conecta con un jugador de dicha versión que sea el anfitrión de la Teraincursión. Eso sí, cada jugador podrá capturar 1 ejemplar de cada especie por partida.

Ambas criaturas tendrán el teratipo Dragón, por lo que los movimientos de este tipo serán potenciados. Las buenas noticias son que ambas aparecerán en Teraincursiones de 5 estrellas, por lo que no debería ser tan difícil derrotarlos en comparación con las criaturas de 7 estrellas.

¿Estás listo para enfrentar a Dialga y Palkia en Pokémon Scarlet & Violet?

¿Qué te pareció el anuncio de este evento? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Scarlet & Violet están disponibles en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre ellos si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

