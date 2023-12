Inicia la preventa de The Last of Us Part II Remastered en Amazon México y no cuesta $70 USD

The Last of Us: Part II busca una nueva oportunidad luego de que el lanzamiento original se viera opacado por filtraciones y polémicas. El título de Naughty Dog regresará en 2024 con una versión remasterizada que incluye extras muy atractivos y si quieres asegurar tu copia física es momento de hacerlo.

Ya puedes apartar tu copia de The Last of Us: Part II Remastered en Amazon México

Amazon México inició la preventa de The Last of Us Part II Remastered, juego que saldrá a la venta el próximo 19 de enero para PlayStation 5. La primera buena noticia es que no cuesta $70 USD, el estándar actual de precio para producciones AAA y pronto para la mayoría de videojuegos. Dicho esto, debes saber que The Last of Us Part II Remastered tiene un precio de preventa de $1099 MXN y al tratarse del lanzamiento para nuestro mercado viene con doblaje al español latino.

Aparta tu copia de The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us: Part II Remastered ― Preventa disponible en Amazon México

The Last of Us Part II Remastered tendrá mejoras a nivel visual que aprovecharán el poder del PlayStation 5. Además incluirá nuevos modos de juego como No Return, un roguelike donde podremos jugar con varios personajes de esta entrega, pero todo estará relacionado con la historia así que no habrá alguna idea loca que salga del guion.



Asimismo, se incluye el recorrido por escenarios que no llegaron a la versión final pero que podremos experimentar por primera vez. De la misma forma, tendrán relación con la historia de The Last of Us: Part II así que será una especie de expansión que incluirá comentarios de los desarrolladores.

