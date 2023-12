Baldur's Gate 3: el GOTY 2023 ya está disponible en Xbox ¿Cómo jugarlo? ¿Cuánto cuesta?

The Game Awards llegó a su fin y el GOTY 2023 fue para Baldur's Gate 3, juego que irrumpió en la escena y cautivó a millones de jugadores en su camino hacia la cima. Por diversas causas, este RPG no llegó en su debut a Xbox, pero eso se acabó pues ya está disponible en las consolas de Microsoft.

En cuanto terminó The Game Awards 2023, y de la forma más desangelada posible, Larian Studios y Xbox anunciaron que la versión de Baldur's Gate 3 para Xbox Series X|S ya está disponible en formato digital. A partir de este momento, bastará con que accedas desde tu consola o PC a la tienda de Xbox para que encuentres al GOTY 2023 listo para su adquisición y descarga. Lamentablemente, aunque había rumores que lo señalaban, no tiene lanzamiento en Xbox Game Pass.

Xbox players, it’s party time.



Baldur’s Gate 3 is now available for Xbox Series X|S; start your adventure today!

Get BG3 Here: https://t.co/v9Tn0uhWsy pic.twitter.com/0BWFkjgb3m