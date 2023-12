The Game Awards 2024 ya tiene fecha; la premiación regresará el próximo año

Innegablemente, The Game Awards se convirtió en la premiación más popular de la industria de los videojuegos debido a los numerosos anuncios y otras sorpresas que tienen lugar durante la transmisión en vivo. La edición de este año llegó a su fin, pero el evento regresará en 2024.

TGA 2023 concluyó con el anuncio oficial de Monster Hunter Wilds, la nueva entrega de la mítica franquicia de Capcom. Además, conocimos que Baldur’s Gate 3, la obra maestra de Larian Studios, venció a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y otras propuestas para llevarse el GOTY de 2023. Antes de cerrar las puertas, Geoff Keighley compartió una excelente noticia.

Durante los compases finales, el presentador confirmó que la entrega de premios regresará el próximo 12 de diciembre de 2024. Ya sabemos que tendrá lugar en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En específico, será una ceremonia presencial en el Peacock Theater, aunque obviamente habrá una transmisión en vivo que permitirá a los fanáticos de todo el mundo observar la gala desde la comodidad de sus hogares.

Desafortunadamente, se desconocen más detalles sobre The Game Awards 2024. Se espera que haya información adicional sobre la fecha en que se pondrán a la venta los boletos y más en una fecha posterior.

The Game Awards 2023 fue un evento con muchas sorpresas

Sin lugar a dudas, The Game Awards 2023 fue un evento muy interesante con noticias llamativas. Durante la ceremonia, tuvimos el primer vistazo al nuevo videojuego de Dragon Ball Z y conocimos el próximo proyecto de Hideo Kojima. También se reveló que clásicos de SEGA regresarán y que un estudio de Xbox trabaja en Marvel’s Blade, entre otras sorpresas.

Por supuesto, en el evento que se llevará a cabo en 2024 habrá entrega de premios para reconocer a los mejores exponentes de ese año en diversas categorías, lo que incluye el GOTY. De igual manera, se prevé que haya más anuncios y revelaciones que den un vistazo sobre los próximos lanzamientos. ¿Estará a la altura de la edición de este año?

Es oficial: The Game Awards 2024 se llevarán a cabo el 12 de diciembre

Pero cuéntanos, ¿qué te pareció la gala de 2023? ¿Estás de acuerdo con los ganadores? ¿Qué esperas de la edición del próximo año? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar la lista completa de ganadores de TGA 2023. De igual manera, visita esta página para leer todos los anuncios.

