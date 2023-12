TGA 2023: Marvel’s Spider-Man 2, exclusivo de PS5, perdió en todas las categorías

Está claro que en 2023 debutaron grandes juegos que cautivaron a millones de fanáticos en todo el mundo. Sin duda, Marvel’s Spider-Man 2 es uno de los mejores exponentes de los últimos meses, pero fue incapaz de superar a sus pares en The Game Awards 2023.

Tras una noche llena de emociones y sorpresas, la entrega de premios llegó a su fin el pasado 7 de diciembre. Aunque hubo un gran énfasis en los anuncios y las revelaciones de nuevo juegos, no debemos olvidar que el objetivo principal fue reconocer a las mejores experiencias del año. Como era de esperar, la lista de ganadores causó revuelo.

Ciertamente, los fanáticos del videojuego de mundo abierto desarrollado por Insomniac Games están muy decepcionados con el resultado.

Video relacionado: Marvel's Spider-Man 2 - Tráiler de Características en PS5

Marvel’s Spider-Man 2 obtuvo 0 premios en The Game Awards 2023

El juego que presenta una nueva aventura de Peter Parker y Miles Morales llegó a las tiendas a finales de octubre. En su debut, recibió muy buenos comentarios de la crítica y actualmente presume una calificación promedio de 90 en Metacritic. Su buena recepción se reflejó en un éxito comercial sobresaliente, pues vendió 2.5 millones de copias en sus primeras 24 horas.

Naturalmente, Marvel’s Spider-Man 2 hizo acto de presencia en The Game Awards 2023, pues obtuvo 7 nominaciones, incluido el GOTY. Adicionalmente, fue uno de los 5 finalistas de Players’ Voice gracias al apoyo de la comunidad, por lo que al final compitió en 8 categorías.

A continuación, te compartimos la lista completa de las nominaciones que obtuvo el título de Insomniac Games:

Juego del año (GOTY)

Mejor dirección

Mejor juego de acción y aventura

Mejor diseño de audio

Mejor narrativa

Mejor actuación

Innovación en accesibilidad

Players’ Voice

Marvel's Spider-Man 2 fue uno de los grandes perdedores de TGA 2023

Aunque tuvo mucha presencia en TGA 2023, Marvel’s Spider-Man 2 perdió en todas las categorías en las que obtuvo una nominación. Así pues, se fue a casa con las manos vacías, a pesar del apoyo de los fanáticos del superhéroe arácnido.

Como era de esperar, los fans del exclusivo de PS5 lamentaron esta situación y creen que, al menos, debió ganar un premio durante la ceremonia. Eso sí, hay quienes afirman que los otros lanzamientos lo merecían más. Un sentimiento similar también envuelve al GOTY, pues hay quienes consideran que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom merecía el máximo galardón.

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego del superhéroe arácnido debió ganar un galardón? ¿En cuál categoría? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más sobre Marvel’s Spider-Man 2 si das clic aquí. Por otra parte, visita esta página para encontrar todas las noticias sobre The Game Awards 2023.

Video relacionado: Marvel’s Spider-Man 2 - Trailer de Jugabilidad

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News