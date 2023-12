Zelda: los desarrolladores de la saga están abiertos a que la princesa sea jugable en el futuro

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sorprendió a la comunidad con una aventura que cayó muy bien en Nintendo Switch. Han pasado varios meses desde su lanzamiento y se acaban de dar a conocer palabras de sus responsables, quienes dejan la puerta abierta a que la princesa pueda ser un personaje jugable en el futuro.

Como seguramente sabes, la última entrega de la franquicia se llevó el premio al Mejor Juego de Acción/Aventura en The Game Awards 2023, lo que confirmó que se trata de uno de los grandes trabajos del año.

¿Zelda está lista para su propia aventura?

Sin embargo, parece que sus responsables ya están pensando en lo que sigue y también están considerando una de las peticiones más grandes de los seguidores: una Zelda jugable en un nuevo juego.

Fue precisamente el productor de la saga, Eiji Aonuma, y el director, Hidemaro Fujibayashi, quienes en una amplia platica con nuestros amigos de IGN tocaron este tema y compartieron sus opiniones.

"Sí, es interesante cuando piensas en el nombre de la serie, The Legend of Zelda, pero Link siempre es el personaje principal, y Zelda siempre ha estado involucrada, y tienen una relación y sus propias reglas en cada uno de los juegos. Pero es cierto que creo que siempre hay espacio para pensar en este tipo de cosas y en el papel de Zelda. Y puede haber algún tipo de posibilidad de que algo así suceda en el futuro”, admitió Aonuma, finalizando con un “quizás, quizás, quizás” cuando su acompañante traducía lo que había dicho.

Por otro lado, el director Hidemaro Fujibayashi quiso aprovechar para hablar sobre la narración no lineal que tuvo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

“Pasamos mucho tiempo discutiendo esto con algunos de los principales contribuyentes al juego, y realmente pensando en cómo construiríamos el juego de modo que si alguien, por ejemplo, descubriera el dragón sin haber visto nada más, pudiéramos ocultarlo un poco, hacerlo misterioso. Hay mucho trabajo duro para descubrir cómo lograr esto”, dijo Fujibayashi, quien agregó que fue mucho trabajo duro, pero no llegó a lo estresante.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible en exclusiva para Nintendo Switch y aquí puedes encontrar nuestra reseña.

¿Te gustaría utilizar a Zelda en una nueva entrega de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

