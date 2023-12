Trabajadores protestaron en The Game Awards 2023 por despidos

Irónicamente, The Game Awards 2023 representó el estado actual de la industria de los videojuegos, no solo por el mal trato que se dio a estudios y desarrolladores que ganaron un premio, también por las protestas que rodearon el evento pues así como este año entregó títulos espectaculares, también vio despidos que se cuentan por miles.

Video: Hacer tus videojuegos es una pesadilla

En marco de la celebración de The Game Awards 2023, periodistas como Andy Robinson de VGC y Stephen Totilo de Axios compartieron imágenes de las protestas que se realizaron en las afueras del Peacock Theater en Los Ángeles, California. Un grupo de trabajadores de la industria de los videojuegos, incluyendo algunos que fueron despedidos, se manifestaron en ese lugar en contra de las prácticas laborales que se han endurecido en las compañías, los riesgos a futuro para el sector laboral y las altas cuotas de despidos.

Respect to all the protestors at The Game Awards. Everyone here feels the contradiction of the games industry’s 2023 pic.twitter.com/VNT1rqiAtr

Game workers demonstrating outside The Game Awards. This has become an annual call to action in front of the awards’ theater in downtown LA. pic.twitter.com/poZNu6hc94

De acuerdo con una publicación de Greg Miller, la industria de los videojuegos tan solo en 2023 ha registrado más de 6000 despidos, muchos de ellos en compañías que alegan que el recorte de personal es su única solución para salir del embrollo financiero en el que se encuentran, tal como sucede con Embracer Group cuya reestructuración le está costando el empleo a muchos desarrolladores.

More than 6,000 people lost their jobs making video games this year.



My #TheGameAwards speech might be eight years old, but it still sums up everything I’d want to say to those who were laid off and made our games this year.



Your work is worth it. Thank you. pic.twitter.com/C6VeBKXXrl