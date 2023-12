¿Cómo ahorrar para que The Last of Us Part II Remastered te salga más barato?

A más de 3 años de su lanzamiento, The Last of Us: Part II tendrá una nueva versión para PlayStation 5 a manera de remasterización, pero también incluirá algunos extras muy atractivos como un modo roguelike y escenarios que no llegaron a la versión final. Claro que el cuestionamiento es ¿pagar otra vez? La realidad es que hay distintas opciones para disfrutar este juego y te compartimos una de ellas que te hará ahorrar dinero.

¿Cómo obtener The Last of Us Part II Remastered pagando menos?

La preventa de The Last of Us Part II Remastered ya inició en Amazon México para quienes quieren este título en edición física. Sin embargo, si esto no está dentro de tu interés hay un camino que te ahorrará dinero y pagarás menos para poder jugar. Para comenzar, es necesario adquirir la versión física de The Last of Us: Part II para PlayStation 4 que en este momento tiene un precio de $622.27 MXN. En este caso, se trata de un producto importado de Estados Unidos y si eres suscriptor Prime el envío es gratis.

Actualmente, la versión digital de The Last of Us: Part II en la PlayStation Store cuesta $39.99 USD.

Ahorra y disfruta The Last of Us: Part II Remastered pagando menos

Una vez que tengas la copia física de The Last of Us: Part II para PlayStation 4, bastará con que la uses en tu cuenta, ya sea en un PS4 o en un PS5 con disco, el detalle es que esto hará que el sistema la asigne a tu librería y reconozca que eres poseedor del juego.

Finalmente, bastará con que ingreses a la PS Store y busques The Last of Us Part II Remastered para que te des cuenta que solo tendrás que pagar $10 USD por la actualización obteniendo a cambio una versión digital. Dicho esto, podemos calcular que los $622.27 MXN más los $10 USD ($173.48 MXN según el tipo de cambio) garantizarán que tengas y juegues esta versión definitiva por solo $795.75 MXN, aunque la cifra final puede variar un poco dependiendo el tipo de cambio de tu banco, pero en definitiva pagarás menos de $900 pesos por el juego.

Al final, el mayor beneficio lo obtendrán quienes poseen una copia física de The Last of Us: Part II de tiempo atrás pues bastará con que paguen los $10 USD para tener la mejor experiencia.

