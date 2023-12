Esperado juego de terror se retrasa para evitar crunch en sus desarrolladores

Aunque la industria de los videojuegos ha tomado ritmo luego de la pandemia, algunos procesos de desarrollo siguen luchando para cumplir con su calendario tratando de evitar el fantasma de la explotación laboral, en este negocio conocido como "crunch". Pese a esto, los retrasos son inevitables y un esperado juego de terror tendrá que aplicarlo de nueva cuenta.

Alone in the Dark se retrasa otra vez, pero ya tiene nueva fecha de lanzamiento

Por medio de una publicación en las cuentas oficiales relacionadas con el proyecto, THQ Nordic y Pieces Interactive informaron que Alone in the Dark se retrasará nuevamente. De acuerdo con la información, tanto el editor como los líderes del estudio quieren evitar el crunch en la temporada de fiestas así que, pensando en el bienestar de su personal, tomaron la decisión de posponer el lanzamiento.

Al respecto, la publicación señala: "el bienestar de nuestros equipos es una prioridad absoluta y ambas compañías quieren evitar cualquier posible crisis durante las vacaciones". Dicho esto, la nueva fecha de lanzamiento de Alone in the Dark está programada para el 20 de marzo de 2024.

Together with @PiecesInt, we have decided to postpone the release of #AloneInTheDark.



The well-being of our teams is a top priority, and both companies want to avoid any potential crunch over the holidays – this is why we have decided to move the release date to March 20, 2024. pic.twitter.com/VRJNVXDw16 — THQ Nordic (@THQNordic) December 7, 2023

Alone in the Dark tenía una fecha inicial de estreno para el 25 de octubre de 2023 pero el lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 intimidó al editor y desarrollador, por lo que decidieron mover el debut al 16 de enero de 2024. Pese a ello, todo indica que realmente el juego de terror no estaba listo para salir en las 2 fechas planeadas así que hay una nueva oportunidad para garantizar un lanzamiento en buenas condiciones.

Este lanzamiento de Alone in the Dark apela a la esencia de la franquicia, una de las pioneras en el Survival Horror, pero apostará por una experiencia inmersiva en primera persona pues el proyecto está encabezado y escrito por Mikael Hedberg, director de Amnesia y SOMA.

En esta versión de Alone in the Dark tomaremos el control de Edward Carnby, el reconocido investigador privado y protagonista de la franquicia. También podremos jugar con Emily Hartwood, sobrina de Jeremy Hartwood, otro de los personajes clásicos de esta serie. Todo se desarrollará en la Derceto Manor durante la década de 1920.

