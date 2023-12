Five Nights at Freddy's: habrá libro de la película y podría tener material eliminado

Entre las películas que fueron una sensación en 2023 está la de Five Nights at Freddy's. Si bien la adaptación agradó a los fans, la verdad es que hubo contenido modificado o alterado para que no hubiera problema con la clasificación. Pues bien, sí habrá una manera diferente de disfrutar la experiencia de la película y podría tener sorpresas para los fans.

Aunque los encargados de la producción han dejado claro varias veces que no habrá una versión del director con escenas inéditas, habrá una adaptación que bien podría incluir material que no pudo aparecer en el filme.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 46 de 2023

Película de Five Nights at Freddy's se convertirá en libro

A inicios de este mes se hizo oficial que la historia de la película de Five Nights at Freddy's podrá disfrutarse también por medio de la lectura gracias a una novela escrita.

La adaptación se hará a partir de lo visto en la película (será fiel al guion de Scott Cawthon, creador de la serie y productor y escritor del filme) y correrá por cuenta de Andrea Waggener, escritora con gran experiencia en la serie, puesto que ella se ha encargado también de otras novelas de la franquicia.

El título oficial del libro será Five Nights at Freddy's: The Official Movie Novel, constará de 352 páginas y se venderá a partir del 26 de diciembre de 2023 a cambio de $9.89 USD, aunque ya puedes apartarlo.

Así es la portada del próximo libro de Five Nights at Freddy's

¿El libro de la película de Five Nights at Freddy's tendrá contenido eliminado?

Al ser una adaptación general de la experiencia de la película, se espera que la novela ofrezca un guion paralelo.

No obstante, no se descarta que la autora se tome algunas libertades, en especial si tomamos en cuenta que Waggener ha incluido en las novelas detalles no presentes en los juegos. Además, recordemos que el guion original presentaba contenido diferente y que era más violento, pero que no pudo presentarse en la película.

Dicho lo anterior, no se descarta que se aproveche la noela para que se incluya algo de este contenido que no estuvo en la película, aunque quizá no tan descriptivo para evitar una edad de lectura recomendada más alta.

¿Los libros de Five Nights at Freddy's son canon?

En cuanto a si la próxima novela de Five Nights at Freddy's será canon o no, el creador de la serie considera que todas las novelas son canon, pero es preciso verlos como una "reinvención".

"Los juegos y los libros deberían considerarse con una continuidad diferente, incluso si comparten muchos elementos familiares", comentó alguna vez Cawthon. "Así que sí, el libro es canon, justo como los juegos lo son. Eso no significa que pertendan encajar como si fueran 2 piezas de rompecabezas. (...) El libro es una reinvención de la historia de Five Nights at Freddy's y si le entras con esa idea, creo que realmente lo disfrutarás".

Por si te lo perdiste: varios coleccionables de Five Nights at Freddy's estarían en producción.

¿Estás preparado para leer la novela de la película de Five Nights at Freddy's? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy's si visitas esta página.

Video relacionado: Five Nights at Freddy's: Security Breach - Tráiler de Lanzamiento

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News