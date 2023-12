Five Nights at Freddy's: muchos Funkos de la película y los juegos estarían en camino

Five Nights at Freddy's fue un éxito tanto en taquilla como en plataformas de streaming. Es normal que la emoción por la franquicia esté en lo más alto de toda su historia y para aprovecharla al parecer Funko sacará un montón de figuras y peluches.

Si no estuviste conforme con los coleccionables de la película de Five Nights at Freddy's que se vendieron en los cines, hay buenas noticias, puesto que acaba de surgir información sobre varios productos que Funko pondrá a la venta no sólo de personajes de la película, sino también de animatrónicos que aparecen en el último y aterrador juego de la franquicia.

¿Cuáles serían los nuevos Funko de FNAF?

Sabemos esto gracias a TheScarletJoker y funko_info, especializados en la filtración de información sobre Five Nights at Freddy's y Funko.

De acuerdo con los detalles, la compañía especializada en coleccionables producirá peluches de Cupcake tal como podemos verlo en la película de Five Nights at Freddy's, así como "más" personajes de la adaptación.

Por si fuera poco, estarían en camino también coleccionables de Ruin el DLC gratuito de Five Nights at Freddy's: Security Breach que debutó el pasado julio. A continuación puedes ver la lista.

Peluches

Ruined Sun

Ruined Moon

Cupcake

Funko Pop!

Ruined Glamrock Chica

Ruined Roxanne Wolf

Eclipse

Figuras de acción

Ruined Glamrock Chica

Ruined Roxanne Wolf

Eclipse

Funko estaría encargándose de la producción de varias figuras nuevas de FNAF

Desafortunadamente, aún no sabemos como se verán estas figuras, por lo que tendremos que esperar. No está de más recordarte que esta información es extraoficial, pues proviene de fuentes ajenas al desarrollo y hasta el momento ni Funko ni cualquier otro involucrado en la producción la han confirmado y existe la posibilidad de que la filtración no sea acertada.

