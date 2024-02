FF VII Rebirth: Nomura teme por la recepción que tendrá el final del juego

El avance de Final Fantasy VII Rebirth en State of Play maravilló a los fans y ahora se mueren de ganas por jugar este segundo capítulo del proyecto remake del clásico de 1997. Aunque está dividido en partes, Square Enix se ha encargado de que cada una tenga su ciclo de inicio, desarrollo y conclusión como si fueran juegos únicos, pero en este caso al haber eventos más emotivos hay expectativa por lo que pensarán los fans.

Durante una entrevista con Automaton (vía Wccftech) Tetsuya Nomura, director creativo de Final Fantasy VII Rebirth, habló sobre la posible reacción de los fans una vez que tengan el juego en sus manos y avancen en el desarrollo de su historia. De acuerdo con el creativo japonés, el equipo ha pensado en sorprender a la audiencia, pero también están al tanto de lo que sucederá cuando los jugadores lleguen al final, algo que lo pone nervioso pues no sabe cuál será la reacción del público.

Start Final Fantasy VII Rebirth today with the brand-new demo on PlayStation Store.



Take control of protagonist Cloud and legendary swordsman Sephiroth in a flashback sequence that sets the stage for the full game. #FF7R pic.twitter.com/43FTwIFtMs