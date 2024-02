Retrasan un muy esperado RPG que sorprendió en su presentación

Después de triunfar con Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Whisps, Moon Studios inició con su nuevo y ambicioso proyecto, un RPG de acción con un estilo particular de arte que sorprendió tras su presentación en The Game Awards 2023. El acceso anticipado de este título se esperaba para el primer trimestre de este año, pero no será así.

No Rest for the Wicked de Moon Studios se retrasa

Durante la presentación del informe financiero de Take-Two Interactive, Strauss-Zelnick, director general de la compañía, informó que un esperado título de su sello Private Division sufrió un retraso (vía VGC). El título en cuestión es No Rest for the Wicked, RPG de acción de Moon Studios, cuya revelación a finales de 2023 fue una de las más sorprendentes. El objetivo era que este juego saliera en Steam Early Access en el primer trimestre de este año, pero esa meta no se consiguió.

Shape the fate of a tattered world in No Rest for the Wicked, a visceral, precision ARPG from the creators of the Ori Series, @moongamestudios. Coming to PC, PS5, and Xbox Series X|S.



Stay tuned: #WickedInside streams March 1, 2024.



Wishlist here: https://t.co/Hwd3kbia1V pic.twitter.com/4CR20WKvo8 — No Rest for the Wicked (@wickedgame) December 8, 2023

De ahí que Moon Studios decidiera posponer su lanzamiento anticipado para el segundo trimestre, o sea que podremos disfrutar No Rest for the Wicked en estado jugable en algún momento entre abril y junio de este año.

Al respecto, el directivo aseguró que este breve retraso de No Rest for the Wicked se debe a la necesidad de pulir más la experiencia y no defraudar a los fans: "se retrasó un trimestre y, como siempre, moveremos algo si sentimos que solo queremos darle un poco más de pulido para que pueda ser la mejor apuesta posible y ser una experiencia aún más increíble para los consumidores".

Pese a la mala noticia, Moon Studios mantendrá su promesa de mostrar un avance importante de su ambicioso RPG el 1 de marzo en un evento vía streaming.

